Alkollü araç kullanmaya 5 ay hapis

Maltepe sahil yolu üzerinde, yüksek promil alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan Burak Y.’ya, ‘alkollü araç kullanmayı alışkanlık haline getirdiği’ gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen cezayı da ertelemedi.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre, geçtiğimiz Haziran ayında Maltepe sahil yolu üzerinde aracıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durdurulan 38 yaşındaki Burak Y.’nın yapılan alkol muayenesinde 367 promil alkollü olduğu tespit edildi. Cezai işlem uygulanan Burak Y. hakkında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Burak Y.’nın, alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu, Silivri 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nin kararıyla sanığın aynı suçlamayla 3 kez ehliyetine el konulduğu ve olay anında ehliyetsiz olduğu belirtilerek, ‘Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma’ suçlamasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Adalet Sarayı 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuksuz sanık Burak Y. hakkında karar verildi. Duruşmada ifade veren tutuksuz sanık Burak Y. “Kötü bir boşanma süreci yaşadım. Bu nedenle olay günü alkollü şekilde araç kullanırken yakalandım. Şu an da içkiyi bıraktım” dedi.

Hakim, sanık Burak Y.’yi, alkol nedeniyle ehliyetinin alındığı bir dönemde ve yine çok fazla alkollü bir şekilde araç kullanırken yakalanmış olması nedeniyle 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini de göz önünde bulunduran mahkeme, Burak Y.’nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

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