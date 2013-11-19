Alkollü araç kullanana 727, çarpıp kaçana 356 TL ceza

Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde trafik cezaları yılbaşından itibaren yüzde 3.93 artırılacak. Yeni düzenlemeye göre alkollü araç kullanırken sürücüler birinci defada 727, ikinci defada 911, üçüncü defada ise 1462 lira para cezası ödeyecek. Yaralamalı veya ölümlü kazalarda olay yerinden kaçanlara 356 lira, kazayı yetkililere bildirmeyenlere ise 172 lira ceza verilecek.

Maliye Bakanlığı’nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde trafik cezaları yılbaşından itibaren yüzde 3.93 artırılacak. Buna göre, sürücü belgesi almadan araç kullananlar ile belgesi geri alındığı ya da iptal edildiği halde direksiyon başına geçenlere 1.462 lira ceza verilecek. Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili olduğu aracın dışındaki araçları kullananlara da aynı ceza uygulanacak. Araç kullanırken sürücü belgelerini yanında bulundurmayanlar 172 lirayla cezalandırılacak. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte sürülen araçların emniyetle geçişini beklemeyen ve trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirenler ve işaretlere uymayanların cezası 172 lira olacak.

Uyuşturucu ve alkole ceza

0.50 poromilin üzerinde alkollü olarak hususi otomobil kullanan sürücüler, birinci defada 727 lira, ikinci defada 911 lira, üç ve üçten fazlasında ise 1.462 lira ceza ödeyecek. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 3 bin 741 lira ceza yazılacak. Emniyet kemeri ve kask takmamanın cezası 80 liraya çıkarılacak. Gürültü çıkaran araçları kullanan sürücüler 172 lira ceza ödeyecek.

Park yasağına 80 TL

Park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde, geçiş yolları önünde veya üzerinde, yangın musluklarına her iki yönden 5 metre mesafede park eden sürücülere 80 lira ceza uygulanacak.

Cep telefonuna 80 TL

Taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 64, karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapan sürücülere ise 164 lira ceza yazılacak. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülerin cezası da 80 lira olacak.

Çarpıp kaçana 356 TL

Yaralamalı veya ölümlü kazalarda olay yerinden kaçanlara 356 lira, kazayı yetkililere bildirmeyenlere ise 172 lira ceza verilecek. Kazazedelere yardım etmeden olay yerinden uzaklaşanlara da 172 lira ceza verilecek.

Hız sınırını aşana 172 TL

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 oranında aşan sürücülere 172 lira, yüzde 30’dan fazla aşan sürücülere ise 356 lira ceza yazılacak. Hızın tespitine yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüleri ikaz eden cihazları araçlarında bulunduranlara 1.462 liradan 2 bin 203 liraya kadar ceza verilecek. Dönüş kurallarına riayet etmeyen sürücüler 80, geçme ve geçilme kurallarına uymayan sürücüler ise 172 lira ceza ödeyecek.

Kuralsız yayaya 80 TL

Yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara 80 lira ceza verilecek.