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Alkollü araç kullanan Pamir Pekin'e 25 gün hapis cezası

Pekin: Küçük bir rakı şişesini arkadaşlarla içtik; bu kadar alkollü olduğumu tahmin etmiyordum

22 Şubat 2016 10:17

Alkol muayenesinde 2.86 promil alkollü çıkan oyuncu Pamir Pekin'e, iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, oyuncu suçlamayı kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, suçun kanıtlandığına karar vererek Pekin'i 55 gün hapis cezasına çarptırdı. İyi hali ve sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak ceza indirildi ve 25 gün hapis cezasına çevrildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Oyuncu, aynı suçu beş yıl boyunca bir daha işlemezse sicilinden silinecek. 

 

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü oyuncu Pamir Pekin, Beşiktaş Caddesi üzerinde aracı ile seyir halindeyken trafik kontrolü yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan alkol muayenesinde 2.86 promil alkollü olduğu belirtilen Pekin hakkında alkollü araç kullandığı gerekçesiyle işlem yapıldı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.


"Suçlamayı kabul ediyorum"

 

Pekin, ifadesinde şunları söyledi: "Suçlamayı kabul ediyorum. Fakat alkol oranım çok yüksek çıktı. Bu duruma polisler bile şaşırdı. Küçük bir rakı şişesini arkadaşlarla içtik. Bu kadar alkollü olduğumu tahmin etmiyordum. Suç kastım yok." İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Pekin hakkında, 1.00 promilin üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle 'Alkol ve uyuşturucu madde etkisi altındayken araç kullanmak' suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, oyuncu suçlamayı kabul ederek pişman olduğunu söyledi. Mahkeme, suçun kanıtlandığına karar vererek Pekin'i 55 gün hapis cezasına çarptırdı. İyi hali ve sabıkasız oluşu göz önünde bulundurularak ceza indirildi ve 25 gün hapis cezasına çevrildi. Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Oyuncu, aynı suçu beş yıl boyunca bir daha işlemezse sicilinden silinecek. 

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