Alkollü araç kullanırken polise yakalanan oyuncu İlker Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.



Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, bir mekandan alkollü şekilde ayrıldığı iddia edilen İlker Aksum, aracına binerek Levent istikametine doğru ilerledi.

Yolda polis çevirmesine takılan Aksum'un, yapılan alkol muayenesinde 1.09 promil alkollü olduğu belirtildi.



Olayla ilgili ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen ünlü oyuncu, avukat talep etmeyerek polislerin kendisini alkollü olduğu için karakola getirdiğini ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Aksum hakkında soruşturma başlatıldı.