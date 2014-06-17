Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı verilerine göre, 2014’ün ilk 4 ayında alkollü araç kullanan 36 bin 639 sürücünün ehliyetine el konuldu. Trafik Hizmetleri Başkanlığı’nın verilerine göre, yılın ilk 4 ayında polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 111 bin 511 trafik kazasında 950 kişi hayatını kaybederken, 74 bin 836 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı’ndan Muhammed Boztepe’nin haberine göre, Kazalara neden olan sürücü kusurlarına bakıldığında ise aracın hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçiş önceliğine uymamak, arkadan çarpmak, doğrultu değiştirme (dönüş) kurallarına uymamak, trafik işaretlerine uymamak ve alkollü araç kullanmak gibi nedenler ön plana çıkıyor.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına sadece otomobil, kamyon, otobüs gibi trafikte yoğun bulunan araçlar değil; bisiklet, traktör, arazi taşıtı, tramvay ve at arabası gibi araçlar da karışıyor.

Trafik canavarına "dur" demek isteyen emniyet teşkilatı ise trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, 2014 yılının ilk 4 ayında yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına toplam 4 milyon 17 bin 311 trafik cezası uygulandı. Bunlardan 3 bin 472'si yaya ve yolculara, 1 milyon 295 bin 484'ü sürücülere, 2 milyon 718 bin 355'i plakalara uygulanan cezalardan oluştu. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücülere aynı dönemde 781 milyon 470 bin 389 liralık ceza kesildi.

Alkollü araç kullanma ilk sırada

Verilere göre, sürücü belgesi geri alma işlemlerinde alkollü araç kullanma nedeni ilk sırada yer alıyor. Dört aylık sürede 36 bin 639 sürücünün ehliyetine alkollü araç kullandığı için el konuldu. 5 bin 547 sürücünün 100 ceza puanını doldurduğu; 32 sürücünün 5 kez hız limitini aştığı ve bin 479 kişinin ise alkol ölçümü yaptırmamak suçlarından ehliyetleri geri alındı.

Denetimler sonucunda 214 bin 997 araç trafikten men edilirken, bin 848 sürücü de mahkemeye sevk edildi.