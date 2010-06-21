Alkolik değil kanserim

T24 - Alkol komasına girdiği için sahneye çıkamadığı söylenen Harun Kolçak'tan itiraf geldi...



Geçtiğimiz günlerde alkol komasına girdiği için Silifke’nin Atakent beldesinde düzenlenen organizasyonda sahneye çıkamadığı öne sürülen haberler çıkan Harun Kolçak, gerçeği anlattı.



"Ne yazık ki medyadan özellikle sakladığım bir konuyu paylaşmak zorundayım" diyen şarkıcı, prostat kanseri olduğunu söyledi.



Kolçak açıklamasını şöyle sürdürdü:



"Yaklaşık üç yıldır uyuşturucu ve alkol bağımlılığı üzerine topluma mesaj veren ’Evsiz Kediler Sokağı’ adlı oyunda istedikleri her zaman destekçti oldum. Hatta Babam Eşref Kolçak iki defa buna katıldı.



Ne yazık ki medyadan özellikle sakladığım bir konuyu paylaşmak zorundayım. Prostat kanseriyim. Ve doktorlarım Bodrum’dan Ankara’ya orada beş saat beklemeden sonra Adana’ya ve oradan Silifke’ye yapacağım yolculuğu çekilecek MR yüzünden yasakladılar.



Bana 6 bin lira borcu olan ve Bodrum’da onlara sürpriz bağladığım iki gösteriyi ne yazık ki kaçıran, adımı kullanarak afişlerde adeta bir konser varmış gibi oyunu pazarlayan, adımı süreki kullanan bu tiyatro grubu ile artık hiç bir bağlantım olmadığını belirtiyorum."







