T24 LogoT24 Logo
Magazin

Alkole elveda hayata merhaba

Alkol bağımlılığı sorunundan tedavi görerek kurtulan manken Melek Yargıcı, Göcek'te açtığı butikte kendi tasarımlarını satıyor

20 Temmuz 2010 03:00

T24- Alkol bağımlılığı sorunundan tedavi görerek kurtulan manken Melek Yargıcı, Göcek'te açtığı butikte kendi tasarımlarını satıyor

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı "Deli Yürek" dizisinde canlandırdığı "Ebru" karakteriyle adını duyuran eski manken Melek Yargıcı, kötü günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Şöhretinin zirvesindeyken alkol bağımlılığı nedeniyle tüm kazancını kaybeden ve TV sektöründen uzaklaşan genç yıldız, Taksim- Tarlabaşı'nda tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Etiler'deki lüks evinin ardından lüks otomobilini de satan Melek Yargıcı, yaşadığı zor günleri geride bırakarak yeni hayatına dört elle sarıldı. Bir süre alkol tedavisi gören ünlü manken, tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'dan ayrıldı. Şehrin gece hayatı ve gürültüsünden kaçan Yargıcı, soluğu Göcek'te aldı. Burada kendisine özel bir dünya oluşturan genç manken, bir modaevi açtı.

'BANA KUCAK AÇTILAR'

Tasarladığı plaj kıyafetleri ve gece elbiseleriyle adından söz ettiren Yargıcı, gördüğü ilgiden bir hayli memnun. Göcek halkının kendisine büyük destek verdiğini belirten Melek Yargıcı "O kadar çok sipariş alıyorum ki, hayatımın en huzurlu aylarını geçiriyorum. Göcek, sessiz sakin bir yer ve bana çok iyi geldi. Huzuru burada bulduğumu söyleyebilirim. Bana kucak açtılar. Güzel kreasyonlar çıkarıyorum. Eski Melek yok artık. Kendime bambaşka bir dünya yarattım" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24