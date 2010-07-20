Alkole elveda hayata merhaba

T24-

Kenan İmirzalıoğlu'nun başrol oynadığı "Deli Yürek" dizisinde canlandırdığı "Ebru" karakteriyle adını duyuran eski manken Melek Yargıcı, kötü günleri geride bırakmaya hazırlanıyor. Şöhretinin zirvesindeyken alkol bağımlılığı nedeniyle tüm kazancını kaybeden ve TV sektöründen uzaklaşan genç yıldız, Taksim- Tarlabaşı'nda tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Etiler'deki lüks evinin ardından lüks otomobilini de satan Melek Yargıcı, yaşadığı zor günleri geride bırakarak yeni hayatına dört elle sarıldı. Bir süre alkol tedavisi gören ünlü manken, tedavisini tamamladıktan sonra İstanbul'dan ayrıldı. Şehrin gece hayatı ve gürültüsünden kaçan Yargıcı, soluğu Göcek'te aldı. Burada kendisine özel bir dünya oluşturan genç manken, bir modaevi açtı.



'BANA KUCAK AÇTILAR'



Tasarladığı plaj kıyafetleri ve gece elbiseleriyle adından söz ettiren Yargıcı, gördüğü ilgiden bir hayli memnun. Göcek halkının kendisine büyük destek verdiğini belirten Melek Yargıcı "O kadar çok sipariş alıyorum ki, hayatımın en huzurlu aylarını geçiriyorum. Göcek, sessiz sakin bir yer ve bana çok iyi geldi. Huzuru burada bulduğumu söyleyebilirim. Bana kucak açtılar. Güzel kreasyonlar çıkarıyorum. Eski Melek yok artık. Kendime bambaşka bir dünya yarattım" dedi.

