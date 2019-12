Alkolden zehirlenen Rus rehber hayatını kaybetti

T24

Muğla'nın Bodrum ilçesinden, 'alkol zehirlenmesi' şüphesiyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan 14 rehberden biri olan Nikolaeva, 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdaydı. 37 gündür yaşam destek ünitesine bağlı olarak yaşayan Victoria Nikolaeva'nın bu sabah 07.15'de kalbinin durduğu açıklandı.Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Abdullah Erdoğan, Victoria Nikolaeva'nın, yaşam mücadelesini bu sabah saat 07.15 sularında kaybettiğini söyledi. Erdoğan, Victoria Nikolaeva olayının önemli olmasının sebebinin, Rusya ve Türkiye arasında birtakım heyecanlı olayların yaşanmasından kaynaklandığını söyledi. Nikolaeva'nın hayatını kaybetmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Erdoğan, aileye başsağlığı ve sabır diledi. Başhekim Erdoğan, yaşanan süreci şöyle anlattı:"Bildiğiniz gibi, hastane olarak Victoria Nikolaeva hastanemize geldiği andan itibaren tıbbın ve modern tıbbın uygulandığı her şey yapıldı. Hatta fazlasıyla yapıldı. Biz doktorlar elimizden gelen her şeyi yaptık. Ben tekrar aileye sabır diliyorum. Rus doktorlar her gün hastalarına baktılar her şeyin yapıldığını söylediler." Erdoğan, olayın adli bir olay olması nedeniyle de Victoria Nikolaeva'nın cenazesinin savcılık kararına göre memleketine gönderildiğini söyledi.Bodrum'da, Rus rehberin tekne turu ardından yaşanan alkol zehirlenmesi ardından 13'ü Rus, 1'i Türk rehber, 14 kişi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne gönderilmiş, hastalardan 10'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. Maria Shalyapına (28) ve Zalyaeva Auılıa (22) tüm tedavilere rağmen hayatını kaybetmişti. Hastanede, Victoria Nikolaeva ile birlikte tedavisi süren Alina Shangalaeva taburcu edilmiş, Victoria Nikolaeva'nın ise 20 Haziran'da beyin ölümü gerçekleşmişti.