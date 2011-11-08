Alkolden sonra uyuşturucu testi

T24 - Kazalara karşı 2012'de yeni bir uygulama başlıyor. Polis, alkolmetrenin yanı sıra tükürük örneği için de cihaz kullanacak. Sürücünün uyuşturucu, uyutucu kullanıp kullanmadığı tespit edilecek.



2012'den itibaren trafik polisi sadece alkollü sürücüleri değil uyuşturucu, uyutucu kullanıp yola çıkan şoförleri de tespit edecek.



Akşam, Adli Tıp Kurumu'nun kozmik odalarına girdi, çalışmaları yerinde gördü. Uyuşturucu madde analizleri yapılan ve her yıl 20 binin üzerinde dosyanın geldiği Kimya İhtisas Dairesi, 2012 için önemli bir projeye hazırlanıyor. Kimya İhtisas Dairesi Başkanı Doç. Dr. Mahmut Aşırıdizar o projeyi anlattı.

100 sürücüden 14'ü almış



Aşırıdizar, "Kazalara karışan kişiler uyutucu ya da uyuşturucu da kullanabiliyor. Alkolmetre gibi bir cihaz yapmaya çalışıyoruz. Tükürükten uyutucu ve uyuşturucu analizi yapacağız. Kan ve idrar almaya gerek kalmayacak. Arkadaşlarımız çalışmayı poster haline getirdi. Gerekli yerlere sunum yaptık. Trafik kazasına karışan 100 kişinin 14'ünde uyutucu-uyuşturucu madde tespit edilmiş. Uluslararası bir kongrede yayınlandı. Önümüzdeki yılın ortasında pilot uygulamaya başlayacağız. Trafik polislerinin elinde alkolmetrenin yanında bir de tükürük örneği için cihaz bulunacak" dedi.

Tütsülere dikkat



Aşırıdizar, son yıllarda yaygınlaşan tütsülerdeki tehlikenin de altını çizdi.



Tütsülerin eritilerek uyuşturucuya dönüştürüldüğünü söyleyen Aşırıdizar, "Bize de 2010'un ağustos ayından itibaren gelmeye başladı. Tütsüleri incelemeye aldık. Sentetik esrar dediğimiz madde. Bir senedir yasaklı maddeler statüsüne girdi. Tütsüler dumanından faydalanılarak ve solisyonlarla enjekte edilebilecek hale getirilerek de kullanılıyor" diye konuştu.



Aşırıdizar, Kimya İhtisas Dairesi'nin en yoğun birim olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Yılda 22 bin dosyaya bakılıyor. Daha çok canlılardaki alkol, uyutucu ve uyuşturucu maddelerle ilgili dosyalar geliyor. Diğer yerlerdeki şubelerimizin aynı standartlara erişmesi için çalışmalar yapıyoruz. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Malatya ve Diyarbakır'da var. Kurulması planlanan üç il daha var. Dört merkezde de narkotik birimi oluşturmayı planlıyoruz."

Teknolojik cihazlar geliyor



Doç. Dr. Aşırıdizar yeni hedeflerini de şu sözlerle anlattı:



"Analiz yapan cihazlar alacağız. İleri düzeyde hem analiz hem de yazılım yapan cihazlarla Kimya İhtisas Dairesi'ni donatacağız. Yine narkotik birimine analiz için cihazlar alacağız. Eski teknolojilerden vazgeçiyoruz. 30-40 yılllık teknolojilerden vazgeçiyoruz. Bununla ilgili yeni danışmanlar görevlendirdik. 6 danışmanımız var. Hepsi doçent ve profesör düzeyinde. Bunun yanı sıra ileri düzeyde personele ihtiyacımız. Yüksek lisans ve doktorasını yapmış uzmana ihtiyacımız var."

Buraya şahitsiz girmek yasak



Kimya İhtisas Dairesi'nin en kritik birimi uyuşturucu maddelerin saklandığı depo. Odaya girme yetkisi sadece iki kişi de var. Buraya Ne Adli Tıp Kurumu Başkanı ne de Kimya İhtisas Daire Başkanı girebiliyor. Kurumun tüm kapıları kartla açılırken, burası anahtarla açılıyor. Anahtar sadece iki kişide var. İçeri girecek kişi yanına bir kişiyi almak zorunda. Bu kişi materyal örneği alındığına şahitlik ediyor. Depo ve bulunduğu koridorlar 24 saat kameralarla izleniyor, kayıt altına alınıyor.

Ne tür işler yapılıyor?



Kimya İhtisas Dairesi'nde mahkeme ve savcılıklar tarafından gönderilen toksikolojik, gıdai, sınai, narkotik, ilaç ve diğer çeşitli maddeler ile alkolmetrik analizler yapılıyor.