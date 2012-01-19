

T24 - Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencileri 20 Ocak’ta düzenleyecekleri güz dönemi kapanış konserini alkol satışına izin verilmediği için iptal etti.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre; YÖK’ten alkol yönetmeliğiyle ilgili rektörlüğe uyarı yazısı geldiği, bunun üzerine üniversite yönetiminin konserde alkol satışına izin vermediği ve konserden desteğini çektiği belirtiliyor. Öğrenciler ise ‘alkol yoksa konser de yok’ diyerek konseri iptal etme kararı aldı. Mimar Sinan Bomonti Kampüsü’nde düzenlenecek konserde Peyk, Murat Yılmazyıldırım ile DJ Alper&DJ Burak gibi isimler sahneye çıkacaktı.