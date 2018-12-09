"Alkol yasaklansın" diyen Erkan Petekkaya'dan açıklama

Oyuncu Erkan Petekkaya, "Acilen alkol ve sigaranın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum" sözlerinin ardından açıklamada bulundu. Sözlerinin yanlış anlaşıldığını ifade eden Petekkaya, "Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim" dedi.

47 yaşındaki oyuncu Erkan Petekkaya verdiği bir röportajda, alkol ve sigaranın acilen yasaklanması gerektiği görüşünü dile getirmiş ve bu açıklamaları sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Cumhuriyet gazetesinin Vakitsiz Horoz’dan aktardığı haberine göre ünlü oyuncu yaptığı açıklamada o sözlerin kendisinden çıktığını ancak yanlış anlaşıldığını iddia etti. Oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben o sözleri bir temenni olarak, aynı zamanda bir eş ve bir baba olarak söyledim. Ben bu alkol illetinden yeteri kadar çektim. Örnek olmamız gereken gençleri, alkolden ve sigaradan uzak tutmak için sarf ettiğim sözler sanki ben bağnazca alkole ve sigaraya karşıymışım da bu sözleri onun için söylemişim gibi algılandı.

Nasıl ki savaşlar olmasın, dünyada çocuklar açlıktan ölmesin, herkes refah içinde yaşasın gibi temennilerimiz varsa benimki de öyle bir temenniydi aslında. Röportajı telefondan yaptı ve belki de ‘Alkol ve sigaradan uzak durulsun’ şeklinde söylemem gerekirdi. Böylesine insani bir cümleyi alıp içine siyaset ve dini katıp yorumların yapılmasına son derece üzüldüğümü belirtmek isterim.”