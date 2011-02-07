Alkol yasağına karşı olanlar yarıdan fazla

T24- Online yapılan araştırmaya 1104 kişi katıldı, tüm sosyoekonomik sınıflardan katılımcıların yüzde 56'sı alkol yasağına olumsuz bakıyor.



Türkiye'nin ilk online pazar araştırma şirketi DORinsight, Resmi Gazete'de yayımlanan ''Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik''in halk tarafından nasıl karşılandığını araştırdı.

Araştırmaya, 24-25 Ocak 2011 tarihlerinde, 81 ildeki tüm sosyoekonomik sınıflardan 18 yaş ve üzeri 1104 kişi katıldı.

DORinsight, araştırmaya katılanların, yüzde 30'unun alkol kullanmadığını, yüzde 17'sinin alkolü sık tükettiğini, yüzde 21'inin ayda birkaç kez içtiğini, yüzde 31'inin ise sadece özel günlerde alkollü içki kullandığını açıkladı.

Araştırmaya katılan ve alkol kullananların yüzde 69'u yasağa tepki gösterirken, alkolü sık tüketenlerde (her gün ya da haftada birkaç gün) ise yasağa tepki gösterenlerin oranı yüzde 82 düzeyinde. Alkol kullanmayanlar arasında yasağa tepkililerin oranı yüzde 16, konuyla hiç ilgilenmeyenlerin oranı ise yüzde 20 düzeyinde tespit edilirken, veriler ortalama olarak halkın yüzde 56'sının alkol yasağına olumsuz baktığını gösterdi.



İçki sunuş yaşının 24 olması

Araştırmada, davet ve organizasyonlarda içki sunuş yaşının 24 olarak düzenlenmesi konusunda da alkol kullanmayanların yüzde 68'i 24 yaş düzenlemesini olumlu, yüzde 16'sı olumsuz, yüzde 16'sı da konuyla ilgilenmediğini belirtti.

Alkol kullananlarda ise durum tam tersi çıktı. Buna göre alkol kullananların yüzde 33'ü 24 yaş düzenlemesini olumlu, yüzde 56'sı olumsuz bulurken, yüzde 10'u konuyla ilgilenmediğini belirtti. İçki tüketim sıklığına paralel olarak, yasağa bakış açısının da değiştiği görüldü. Sık içenlerin yüzde 77'si 24 yaş düzenlemesine olumsuz bakarken, sadece özel günlerde alkol kullananlarda bu oran yüzde 43'e geriledi.



Düzenleme içki satışını etkilemeyecek

Araştırmaya göre alkol tüketenlerin yüzde 78'lik çoğunluğu, yeni düzenlemelerin içki satışına herhangi bir etkisinin olmayacağı görüşünde. Bununla birlikte içki alımının artacağını söyleyenler, azalacağını söyleyenlerden daha fazla.

Alkolü sık tüketen kesim ise tepkisini ''içki tüketimini artırarak'' gösterme eğiliminde.

Araştırmada, promosyon yasaklarının satışa etkisi konusunda alkol tüketen ve tüketmeyen kesimin hemfikir olduğu görülürken, her 3 kişiden biri, içki markalarına uygulanan reklam yasaklarının ardından gelen promosyon yasaklarının, alkol sektörünü olumsuz yönde etkileyeceği görüşünde. Halkın yarısı ise promosyon yasaklarının alkol satışlarını etkilemeyeceğini düşünüyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 69'u, alkol firmalarının festival, konser gibi kültür sanat etkinliklerine ya da spor takımlarına sponsor olmasında hiçbir sakınca görmüyor. Alkol tüketen kesimde sponsorluk konusunda sakınca görmeyenlerin oranı yüzde 83'e çıkıyor. Alkol kullanmayanların yarısı ise sponsor olmamaları gerektiğini savunuyor.