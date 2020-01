Alkol ve tütün zam şampiyonu oldu, giyim ve ayakkabı ucuzladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2013 Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre 2013 yılının Ocak ayında bir önceki aya göre TÜFE yüzde 1.65 arttı, ÜFE ise yüzde 0.18 azaldı.



2003 temel yıllı TÜFE'de, 2013 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,62 artış gerçekleşti.



Alkol ve tütün fiyat artışında ilk sırada: Alkollü içecekler ve tütün grubu aylık ve yıllık artışta ilk sırayı aldı. Buna göre alkollü içecekler ve tütün grubu fiyatlarının aylık artışı yüzde 14,26; yıllık artışı ise yüzde 15.35 oldu.



Giyim ve ayakkabı yüzde 6.95 düştü: "Ana harcama grupları" itibariyle 2013 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,0; çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1,71; ev eşyasında yüzde 1,08; lokanta ve otellerde yüzde 0,95; konutta yüzde 0,70; sağlıkta yüzde 0,50; ulaştırmada yüzde 0,50; eğlence ve kültürde yüzde 0,24; eğitimde yüzde 0,10 artış yaşanırken, haberleşmede yüzde 0,02; giyim ve ayakkabıda yüzde 6,95 düşüş gerçekleşti.



Alkollü içecekler ve tütünün ardından TÜFE'de "bir önceki yılın aynı ayına göre" artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları ise, yüzde 10.69'la konut, yüzde 9.52 ile lokanta ve oteller, yüzde 9.27 ile giyim ve ayakkabı olarak gerçekleşti.



Aylık en yüksek artış yüzde 2,69 ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgesinde olurken, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 8.13'le Tekirdağ, Edirne, Kırklareli bölgesinde, on iki aylık ortalamalara göre ise en yüksek artış yüzde 9.56 ile Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir bölgesinde gerçekleşti.



266 maddenin ortalama fiyatı arttı





Ocak 2013'te endekste kapsanan 437 maddeden; 42 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 266 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 129 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



ÜFE, 2013 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18 düşüş, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,88 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,33 artış gösterdi.



ÜFE'de aylık değişim; tarımda yüzde 2,62 düşüş, sanayide yüzde 0,29 artış olarak gerçekleşti. Tarım sektörü endeksinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,57 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 4,63 artış gerçekleşirken, sanayi sektörü endeksinde ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,86 olan artış, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5,47 olarak gerçekleşti.





Sanayinin üç sektörünün bir önceki aya göre değişimleri şöyle oldu:



"Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,77 artış, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,29 artış, elektrik, gaz ve su sektöründe yüzde 0,59 düşüş."



Bir önceki aya göre endekslerin en fazla artış gösterdiği alt sektörler ise şunlar:



"Tütün ürünleri imalatı (yüzde 6,07), maden kömürü ve linyit (yüzde 5,63), suyun toplanması, arıtımı ve dağıtımı (yüzde 3,68), taşocakçılığı ve diğer madencilik ürünleri (yüzde 3,39)."



Buna karşılık bir önceki aya göre endekslerin en fazla gerilediği alt sektörler yüzde 3.53 azalışla metal cevheri, yüzde 2.04 azalışla büro makineleri imalatı, yüzde 1.79 azalışla mobilya ve başka yerde sınıflandırılmayan diğer ürünlerin imalatı ve yüzde 1.20 azalışla iletişim teçhizatı imalatı alt sektörleri oldu.



2013 yılı Ocak ayı ÜFE'de kapsanan 788 maddeden; 138 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 377 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 273 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.