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Ekonomi

Yeni yılın ilk enflasyon rakamları yükselişte

Yıllık enflasyon TÜFE'de 7.31'e yükselirken, ÜFE'de yüzde 1.88'e geriledi

04 Şubat 2013 12:08

Yılın ilk ayında enflasyon TÜFE'de yüzde 1.65 artarken, ÜFE'de yüzde 0.18 geriledi. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 7.31'e yükseldi.
 
Enflasyonda yılın ilk verisi açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ocak ayında TÜFE yüzde 1.65 arttı, ÜFE 0.18 düştü. CNBC-e'nin anketinde Ocak'ta TÜFE'de ortalama yüzde 1.12 artış bekleniyordu.

Yıllık enflasyon TÜFE'de 7.31'e yükselirken, ÜFE'de yüzde 1.88'e geriledi. Enflasyon 2012'yi yüzde 6.16'da tamamlamıştı.

Merkez Bankası'nın yakından izlediği çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5.72 arttı.


En yüksek artış alkol ve tütünde


TÜFE'de aylık en yüksek artış zamların etkisiyle yüzde 14.26 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

Endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.71, ev eşyasında yüzde 1.08, lokanta ve otellerde yüzde 0.95, konutta yüzde 0.70, sağlıkta yüzde 0.50, ulaştırmada yüzde 0.50, eğlence ve kültürde yüzde 0.24, eğitimde yüzde 0.10 artış görüldü. Haberleşmede yüzde 0.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 6.95 düşüş meydana geldi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 15.35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Onu konut (yüzde 10.69), lokanta ve oteller (yüzde 9.52) ve giyim ve ayakkabı (yüzde 9.27) izledi.

 

Tarımda sert düşüş


Sektörlere bakıldığında tarımda sert bir düşüş görüldü. Tarımda fiyatlar yüzde 2.62 gerilerken, sanayide yüzde 0.29 artış yaşandı.

Sanayide en yüksek aylık artış yüzde 6.07'yle tütün ürünleri imalatında gerçekleşti.


Domates, biber, patlıcan


Ocak ayının zam şampiyonu yüzde 51.26'lık fiyat artışıyla domates oldu. Onu yüzde 47.72'yle patlıcan, yüzde 45.85'le sivri biber, yüzde 45.07'yle kabak, yüzde 31.97'yle kuru soğan izledi. Sigara fiyatları yüzde 15.08 artış kaydetti.

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