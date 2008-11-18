Alkol ve sigara gırtlak kanserini tetikliyor



Sigarayı bırakan da bıraktıran da kazanıyor



Alkol, meme kanseri riskini artırıyor

Hollandalı uzmanların, “American Association for Cancer Research”ün Washington’daki toplantısında sunulan araştırmasına göre, sigara ve içki içenlerin gırtlak veya mide kanseri olma riski, hiç içmeyenlere oranla daha yüksek.Araştırmaya katılan uzmanlardan Maastricht Üniversitesi epidemiyolojisti Jissie Steevens, sigara kullananların mide ve gırtlak kanserinin yanı sıra yemek borusu kanseri olma riskinin de yüksek olduğunu belirtti. Stevens, sigara içenler için bu üç kanser arasında en büyük tehdidin ise gırtlak kanseri olduğunu ifade etti.Araştırmanın, mide kanseri riskinin ortaya çıkarılması amacıyla 120 bin kişi üzerinde 20 yıldan uzun sürede yapılan kontrollerle sonuca ulaştırıldığı açıklandı.