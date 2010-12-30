-ALKOL TÜKETİMİ KORKUTUYOR İSTANBUL (A.A) - 30.12.2010 - Yeşilay ve İstanbul Valiliği tarafından yapılan bir araştırmayla, ilköğretimde yaşamı boyunca en az bir kez alkol kullananların oranının yüzde 15'in üzerinde, orta öğretimde ise yüzde 50 düzeyinde, üniversiteliler arasında alkol kullanma sıklığının da yine yüzde 50 dolayında olduğu tespit edildi. Yeşilay ve İstanbul Valiliğinin iş birliği ile kentteki ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri arasında alkol tüketimiyle ilgili olarak yapılan bir araştırma, endişe verici bir tablo ortaya çıkardı. Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deney Hayvanları Araştırmaları Laboratuvarı Müdürü Doç. Dr. Vehbi Altunçul, istatistiklere göre, dünyada 2 milyar kişinin alkol tükettiğini bildirdi. Bunların 76 milyonunun bağımlı ve tedaviye muhtaç kişiler olduğunu söyleyen Altunçul, 1.8 milyonunun tedaviye cevap veremediklerinden yaşamlarını kaybettiğini ifade etti. Avrupa'da ise durumun daha da vahim olduğunu belirten Altunçul, ''Avrupa'da ortalama alkol tüketimi, dünya tüketiminin yaklaşık 2 katı kadardır. Ayrıca, ölüme neden olan risk grupları arasında alkol üçüncü sırayı almaktadır'' dedi. -''TÜRKİYE'DE ALKOL KULLANMA YAŞI 11'E İNDİ''- Türkiye'de alkol alma yaşının 11'e indiğini bildiren Altunçul, alkolün hızla yayılma riskinin yüksek oluşu, alkolle ilgili festival ve haftaların düzenlenmesinin prognozu (bir hastalığın süresi, seyri ve sonucunun tahmini) olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Altunçul, şunları kaydetti: ''Gençlerimizle ilgili istatistiklere bir göz atacak olursak, maalesef büyüklerinden hiç de geri olmadıklarını görmekteyiz. Yeşilay ve İstanbul Valiliğinin yaptığı araştırmaya göre, ülkemizde 15 yaş ve üzeri kişilerde, kişi başına saf alkol tüketimi 1 litreyi hayli aşmıştır. Daha üzücü bir sonuç da ilköğretim öğrencileri arasına yapılan araştırmalarda karşımıza çıkmaktadırlar. Bu araştırma sonuçlarına göre, ilköğretimde yaşamı boyunca en az bir kez alkol kullananların oranı yüzde 15'in üzerinde, orta öğretimde ise yüzde 50 civarında tespit edilmiştir. Üniversiteliler arasında da maalesef alkol kullanma sıklığı yüzde 50 civarındadır.'' -YILBAŞI ''YAŞAMIN SONU'' OLMASIN- Doç. Dr. Vehbi Altunçul, yeni yıla çok az bir süre kaldığını ifade ederek, yılbaşında alkol tüketiminin had safhaya ulaştığını söyledi. Alkol tüketimini, arkadaş baskısı, sosyal yapı, aile durumu ve psikolojik nedenlerin tetiklediğini belirten Altunçul, ''Trafik kazaları ve boşanmaların yüzde 68'lik nedeni alkoldür. Sosyal yaşantımızı bu denli etkileyen alkolden uzak duralım, 2011'e sağlıklı girelim'' diye konuştu.