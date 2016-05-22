Alkol testinden kurtulmak için antifriz içti, hastaneye kaldırıldı

Belçika'nın Anvers kentinde Cumartesi gecesi eğlence dönüşü polis çevirmesine yakalanan bir sürücü, alkol kontrolü öncesi bir şişe antifiriz içince hastaneye kaldırıldı.

Polis sözcüsü, Thomas Detavernier adı açıklanmayan sürücünün yapılan müdahale sonucu hayati tehlikeyi anlattığını açıkladı.

Organik asit teknolojisi ile üretilen antifiriz, motorlu araçlarda sıfır derece ve altında donmayı önlemek için radyatör suyuna katılıyor.

Polis kontrolü sırasında çok sayıda ehliyete el konurken uyuşturucu aldığı belirlenen bir kişi de kaçmak isterken yakalandı.

Belçika'da alkollü araç kullanmanın cezası ağır. Alınan alkolün miktarına göre ceza oranı artıyor.

En düşük 170 eurodan başlayan cezalar ehliyete el konulması ve 12 bin euro para cezasına kadar çıkabiliyor.

Alkol nedeniyle verilen cezalar affedilmiyor.