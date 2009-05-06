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Sağlık

Alkol, sigara ve kafein beyni böyle öldürüyor

Daniel Amen kitabında kafein alkol ve sigaranın beyne etkilerini beynin MR görüntülerini inceleyerek yayımladı.

06 Mayıs 2009 03:00

California Üniversitesi'nden bilim insanı Daniel Amen, Amerika'da best seller olan kitabında kafein alkol ve sigaranın beyne etkilerini beynin MR görüntülerini inceleyerek yayımladı.

Sigara, alkol ve kafeinin beyne etkileri - FOTOGALERİ

Normal: Görüntü, beyin aktivitesinin damaktan görünüşünü yansıtıyor. Pürüzsüz yüzey beyinde kan dolaşımının sağlıklı olduğuna işaret ediyor.




Alkol: Fazla alkol tüketmek beyin damarlarının tıkanmasına ve hücrelerin yavaş yavaş ölmesine neden olur. Ön lobdaki siyah lekeler karar verme yeteneğinin zayıflamasına, refleksleri kontrol edememeye ve yüksek depresyon riskine işaret ediyor. Orta kısımdaki lekeler dil, müzik yeteneklerini ve hafızayla ruh durumunu olumsuz etkiliyor. Dengesiz davranışlara neden oluyor.



Kafein ve sigara: Beyindeki damarların daralmasına yol açıyor. Etkisi uyuşturucu ve alkolden de kötü oluyor. Beynin ön lobunda görülen siyah noktalar kişiyi depresyona karşı savunmasız kılıyor. Orta kısımlardaki siyah noktalar zayıf hafızanın habercisi. Kitap, günde 3 fincandan fazla kahveden uzak durmayı tavsiye ediyor.



Alzheimer: Alzheimer yüzünden ortaya çıkan plak tabakası beyinde bir çeşit kısa devreye yol açıyor. Özellikle beynin ön kısmı tarafından kontrol edilen konuşma ve hafıza olumsuz etkileniyor.


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