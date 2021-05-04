Alkol satışı yapan esnaf, yasaklar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı

Türkiye genelinde tam kapanmayla birlikte başlayan alkollü içki satma yasağına dair tartışmalar devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar “İstanbul Avrupa yakasında bir bakkal ruhsatlı bayimiz beni az önce aradı. Alkol sattığı için karakola götürmüşler” dedi.

Dündar “Avukatımız şu an devrede. Bir şey yapamazlar, en fazla kabahatler kanununu gerekçe gösterip ceza yazarlar. Baskılar sürecek gibi duruyor” diye konuştu. Dündar, valiliklerin yasak kararlarına karşı mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı için başvurduklarını da açıkladı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre Erol Dündar, dernek üyelerine alışveriş fişleri aldırdığını dile getirerek şöyle konuştu:

“İstanbul Valiliği yasaktan sonra baskıya başladı. Alınan karar yasal olsaydı zincir marketler satışa devam etmezlerdi. Onlar sattığına göre henüz yasal bir tebligat yok. Bizlere de yasal bir tebligat yapılmadı sadece ‘alkol satışı yasak’ diyorlar. Genelge kapsamında sadece tekel ruhsatlı yerler kapalı. Ama şu an birçok noktayı kapattırıyorlar.”

TIKLAYIN - Alkol yasağı: Marketler içki satışına devam ediyor, yetkililer ise yasağın sürdüğünü söylüyor