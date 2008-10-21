Alkol satan nokta sayısında azalma

Türkiye’de, 2005 başından 2008’in ilk çeyreğine kadar olan dönemde alkollü içki satan nokta sayısı 58 bin 649’dan 51 bin 268’e düştü.

Alkollü içki satan noktaların sayısında son 3 yılda büyük düşüş yaşandığı belirtildi.



Uluslararası perakende ölçüm şirketi Nielsen’in verilerine göre Türkiye’de, 2005 yılının başından 2008 yılının ilk çeyreği arasındaki dönemde, alkollü içki satış noktalarında yüzde 12.6 azalma oldu.

Alkollü içki satan nokta sayısı 58 bin 649’dan 51 bin 268’e geriledi. Buna göre daha önce satmasına karşın 7 bin 381 perakende noktası artık alkol satmıyor.



6 katına yaklaştı



Şirketin araştırmasına göre, toplam satış noktası sayısında aynı dönemdeki azalma sadece yüzde 2.3 oldu. Ancak, alkollü içki satış noktalarındaki azalma perakende noktalarındaki azalmanın altı katına yaklaştı. Perakende satış noktalarındaki azalma, genel olarak organize perakendenin gelişmesine bağlanıyor.

Ancak, alkollü içki satış noktalarında bunun dışındaki faktörlerin de rol oynadığı düşünülüyor.

Şirketin araştırmasına göre “Alkollü içecek satan noktaların, karlılık anlamında daha kuvvetli olduklarından en fazla toplam pazar kadar (yüzde 2.3) küçülmeleri” normalken, bunun çok üzerinde bir küçülme gözleniyor.



Baskı görüyorlar iddiası



Daha önce birçok belediyenin alkol satış ruhsatlarını iptal etmediği ancak yenileme dönemi geldiğinde uzatmaktan kaçındığı, bazı satıcıların da şiddete varan ölçüde baskı gördükleri basına yansımıştı.

