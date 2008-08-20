Alkol reklamı sanal çıktı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TRT-1’de yayınlanan A Milli Futbol Takımı’nın hazırlık maçının özet görüntülerindeki rakı reklamına ilişkin yaptığı suç duyurusuna TRT'den açıklama geldi.



TRT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "RTÜK’e şikâyet konusu olan alkol reklamı görüntüsünün, maç süresince kale arkasına maçın oynandığı Almanya’da Alman firmaları tarafından konulan pano ve sanal bindirmeden kaynaklandığı anlaşılmıştır" denildi.



TRT’den yapılan yazılı açıklamada, "25 Mayıs 2008 tarihinde oynanan Türkiye- Uruguay özel milli futbol karşılaşmasının TRT yayını esnasında stat içinde alkol reklamı yapıldığı gerekçesiyle RTÜK tarafından işlem başlatıldığı ve bazı basın organlarında da bu konuda haberlerin yayımlandığı" belirtildi.



TRT’nin bugüne kadar yayın ilkelerinden bir nebze bile olsa sapmadığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Herhangi bir spor organizasyonundaki reklam, afiş, pano gibi reklam araçlarının yayıncı kuruluşla hiçbir ilgisi yoktur. Bu düzenlemeleri tümüyle organizasyon sahipleri (federasyonlar, kulüpler) gerçekleştirmektedir.



Söz konusu maç yayınındaki bütün reklamlar, TRT Yayın Denetleme Kurulu tarafından onaylanmış olup, haberlerde bahsi geçen alkol firmasına ait hiçbir görüntü ve reklam TRT tarafından yayımlanmamıştır. RTÜK’e şikayet konusu olan alkol reklamı görüntüsünün, maç süresince kale arkasına maçın oynandığı Almanya’da Alman firmaları tarafından

konulan pano ve sanal bindirmeden kaynaklandığı anlaşılmıştır. Saha kenarında yayımlanan reklamın TRT kurumuyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Kurumumuz tarafından yayın hakları satın alınan uluslararası organizasyonların yapıldığı yerlerde de aynı şekilde reklamlar yer almakta bu da normal bir uygulama olarak devam etmektedir. TRT kurumu, almadığı ve yayımlamadığı bir reklamdan dolayı şikâyet konusu edilmiştir."

