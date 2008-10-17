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Sağlık

Alkol, meme kanseri riskini artırıyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kadınların büyük bölümünün, fazla alkol kullanımının artırdığı en önemli risklerden birinden haberdar olmadı

17 Ekim 2008 03:00

İngiltere’de yapılan bir araştırma, kadınların büyük bölümünün, fazla alkol kullanımının artırdığı en önemli risklerden birinden haberdar olmadıklarını ortaya koydu.

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Yaklaşık 2 bin erkek ve kadın arasında yapılan araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların büyük bölümü fazla alkol tüketmenin karaciğer hastalıklarına ve karaciğer kanserine neden olduğunu biliyor ancak bunların çok azı alkolün meme kanseri riskini artırdığından haberdar.

Yaklaşık 4 milyon kadının tavsiye edilen limitlerin üstünde alkol kullandığı bilinen İngiltere’nin Sağlık Bakanı Dawn Primarolo, araştırma sonuçlarının “şoke edici” olduğunu söyledi.

Meme kanseri için kalıtım, obezite gibi farklı risk faktörleri olsa da alkol kullanımının da meme kanseri riskini artırdığı net biçimde ortaya konulmuş durumda.

Araştırmaya göre, kadınların yüzde 82’si alkol ile meme kanseri arasındaki bağlantıyı bilmiyor. Kadınların yüzde 95’inin ise alkolün karaciğer hastalıklarına neden olduğunu bildiği, yüzde 71’inin de karaciğer kanseri riskinden haberdar oldukları belirlendi.

Meme kanseriyle mücadele eden “Breakthrough Breast Cancer” kuruluşundan Dr. Sarah Cant, meme kanseri riskini artıran birçok etken olduğunu ancak içki miktarını sınırlamanın, bu risklerden birini azaltacağını söyledi.

Cant, “alkol alışkanlıklarını değiştirmek için hiçbir zaman çok geç olmadığını” kaydetti.

(AA)

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