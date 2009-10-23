Alkol masasında borç kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY’da birlikte büyükbaş hayvan alım- satımı yapan üç arkadaş eğlenmek için alkollü bir restorana gitti. Alkol alıp sohbet eden üç arkadaş arasında ‘kumar borcu’ nedeniyle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine 30 yaşındaki Recep Ucmaz belindeki ruhsatsız tabancayı çekerek, 50 yaşındaki Ali Yolalan ve 44 yaşındaki İsmet Aktepe’nin üzerine ateş açtı. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İsmet Aktepe tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Ali Yolalan tedaviye alındı. Gözaltına alınan Ucmaz polise verdiği ilk ifadesinde, kumar borcunu istedikleri için vurduğunu söylediği öğrenildi.



Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gücünkaya Beldesi yakınlarındaki bir restoranda meydana geldi. İddiaya göre birlikte büyükbaş hayvan alım- satımı yapan Recep Ucmaz, Ali Yolalan ve İsmet Aktepe yemek yiyip alkol almak için restorana geldi. Birlikte alkol alan ve sohbet eden üç arkadaş arasında daha sonra tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Recep Ucmaz, üzerinde bulundurduğu tabanca ile Ali Yolalan ve İsmet Aktepe’ye ateş açtı. Göğsünden ve sol bacağından yaralanan İsmet Aktepe ile sağ bacağından yaralanan Ali Yolalan, ambulansla Aksaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aktepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olay yerinden kaçan Recep Ucmaz, Nevşehir Acıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek polise teslim oldu.



‘KUMARA ALIŞTIRIP BORÇLANDIRDILAR’



Gözaltına alınan Recep Ucmaz polise verdiği ilk ifadesinde şunları söyledi:



“Üçümüz birlikte büyükbaş hayvan alım satımı yapıyorduk. Benim arkadaşlarımdan 20 bin TL alacağım vardı. Beni kumara alıştırdılar. Alacağımı ödeştirip, 10 bin TL de borçlandırdılar. Benden sürekli bu parayı istiyorlardı. Birlikte alkol almak için restorana gittik. Biraz alkol aldık. Ardından benden yine kumar borcunu istediler. Ben de ‘Beni kumarda kandırıp 20 bin liramı vermediniz, üstelik de 10 bin lira borçlandırdınız. Size borcum yok’ dedim. Beni ölümle tehdit ettiler. Bunun üzerine tabancayı çekip vurdum.”

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.





