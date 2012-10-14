Uzun süreli alkol kullanımı hafızayı yavaşlatıyor

Alkol alışkanlığının sürekli ve yüksek miktarda kullanımı organlara zarar verdiği gibi beyinde de olumsuz etkilere sebep oluyor. Özellikle genç yaşlarda başlayan uzun süreli alkol kullanımı B vitamini eksikliğine bağlı olarak, bazı hafıza problemlerine de yol açtığı ortaya çıktı.

Hisar Intercontinental Hospital Nöroloji Bölümü Uzmanı Dr. Gülümser Kızıltaş Tokmak, alkol kulanımının sürekli ve yüksek miktarlarda tüketilmesinin merkezi sinir sistemi üzerinde çok ciddi yan etkilere neden oluğuna dikkat çekti. Tokmak, başlangıçta uyku hali, aşırı neşelilik durumu, hareketleri kontrol etmekte zorlanma, dengesizlik gibi etkiler olabileceği gibi, doz arttıkça bilinç bulanıklığı ve ölüme kadar giden yan etkilerinin ortaya çıktığı ifade etti. Ve şöyle devam etti:

"Yapılan çalışmalar alkol tüketiminin beyinde nöron ölümünü tetiklediğini göstermiştir. Serebellum (beyincik) ve hipokampus (bellek merkezi) denilen beyin bölgeleri alkole en duyarlı alanlardır. Özellikle beyincik kabuğunda bulunan purkinje adı verilen birtakım hücreler alkole en duyarlı hücrelerdir. Uzun süreli alkol kullanımı bu hücreler üzerinde bilgi alışverişini sağlayan uzantıların zarar görmesine, hücre içi organellerde genişlemeye, bu hücrelerin sayısında azalmaya, çalışmasında bozulmaya neden olur. Alkolün beyin hücreleri üzerindeki zararlı etkisi hücre ölümüne kadar giden bir dizi olayı başlatır. Ayrıca yapılan çalışmalar göstermiştir ki, uzun süreli yüksek miktarda alkol kullanımının beyin hücre ölümünü tetiklemesindeki bir diğer sebep etanolün DNA tamirinde ve sentezinde yer alan esansiyel öncü maddelerin sentezinde kritik rol oynayan, karbon metabolizması üzerindeki zararlı etkileridir. Bu durumda DNA tamiri, yenilenmesi-sağlamlığının devamı sürdürülemeyeceği için sonuç; nöronların ölümüdür."

Özellikle gelişmekte olan çocukların alkol kullanımı hipokampus denilen hafızadan sorumlu bölgeyi etkilediğini belirten Solak, uzun süreli alkol kullanımında tiamın (b1) vitamini eksikliğine bağlı hafıza problemleri, dengesizlik, görme problemleri, kişilik değişikliği, halüsinasyonlar, uyanıklık kusuru ile karakterize Wernicke Ensefalopatisi denilen klinik tablonun ortaya çıkacağını söyledi.