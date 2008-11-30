Alkol kullananlarda kalp yetmezliği riski fazla

Opr. Dr. Karaçelik, yaptığı açıklamada, yüksek miktarda alkol kullananlarda kalp, damar ve kanser hastalıklarının daha sık görüldüğünü belirtti. Kalp yetmezliğinin kalbin pompalama fonksiyonunu yerine getirememesiyle oluştuğunu anlatan Karaçelik, bu rahatsızlığa, koroner arter, kalp krizi, hipertansiyon, kalp kapakçığı hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, kalp ritim bozuklukları, şeker, ağır kansızlık ve böbrek yetmezliğinin yol açtığını kaydetti.Karaçelik şöyle konuştu:"Alkol kalp yetmezliğine neden oluyor. İçki içenlerin zamanla kalp yetmezliğine yakalanma riski içmeyenlere göre daha fazla. Aşırı alkol, kalp kası hücrelerinde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açarak kalbin kasılma gücünü azaltıyor, bu durum hastaların zor nefes almasına ve günlük işlerini yapamaz hale gelmesine, kalp nakline kadar giden bir sürece neden oluyor. Alkol alımına bağlı gelişen kalp kası zafiyetine son yıllarda daha sık rastlıyoruz."Alkolün vücuttaki iyi huylu kolesterol seviyesini düşürerek serbest yağ asitlerinin yükselmesine neden olduğunu dile getiren Karaçelik, bu durumun hastanın kilo almasına ve kalbinin zorlanmasına yol açtığını kaydetti.Opr. Dr. Karaçelik, nefes darlığı, pembe renkli köpüklü balgam çıkarma, öksürük, halsizlik, yorgunluk, bacaklarda şişkinlik, kalp atımlarında düzensizlik, karaciğerde büyüme, karın boşluğunda sıvı birikimi, iştahsızlık, bulantı, konsantrasyon eksikliğinin kalp yetmezliğinin belirtileri olduğunu belirtti.Yüksek miktarda alkol kullananlarda kalp damar ve kanser hastalıklarının daha sık görültüğünün altını çizen Karaçelik, bu kişilerin pankreas, mide, yemek borusu, gırtlak kanserlerine yakalanma riskinin de fazla olduğunu vurguladı.