Alkol kötü anıları hafızadan siliyor

Alkol gençlerin hafızalarına zarar veriyor

Her akşam ‘bir tek atanlar’ alkolik sayılıyor

İngiliz bilim insanları, alkolün hafızayı etkilediğini, içkinin bir partiyle ilgili güzel şeylerin hatırda kalmasını kolaylaştırdığını, ancak yaşanan kötü şeylerin hatırlanmasını zorlaştırdığını söylediler.Çok içen kişilerin hafızaları üzerinde yapılan incelemeler, sarhoşken yaşanan kötü şeylerin hatırlanamamasının, aksine güzel şeylerin akla gelmesinin, tekrar tekrar içilmesinin temel nedenlerinden biri olduğu belirtildi.Sussex Üniversitesi'nde görevli profesör Theodora Duka, Liverpool Üniversitesi'nde düzenlenen Bilim Festivali'nde yaptığı konuşmada, endişeyi giderdiği, mutluluk ve zevk verdiği, yasakları deldirdiği bilinen alkolün bağımlılık yaratmasına en büyük katkının, hafıza üzerindeki etkisi olabileceğini belirterek, alkolün iyi anıları hatırlatarak daha çok içmeye teşvik ettiğini kaydetti.Theodora Duka, alkolle ilgili bazı çalışmaların da, alkolün, özellikle kadınlarda yanlış hükümlere varma olasılığını arttırdığını gösterdiğini sözlerine ekledi.