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Sağlık

Alkol erken bunamaya neden olabilir

Uzun süre alkol kullanımı beyni etkileyerek zihin yetilerinde bozulmalara yol açıyor.

08 Nisan 2009 03:00

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Levent Mete, uzun süre alkol kullanımının beyni etkileyerek zihin yetilerinde bozulmalara, bunun sonucunda ise erken bunamaya yol açtığını söyledi.

Alkol bağımlılığı - VİDEO

Doç. Dr. Mete, yaptığı açıklamada, aşırı ve kontrolsüz alkol kullanımının, birey kadar toplumu da ilgilendiren bir sağlık problemi olduğunu belirtti. Alkolün yol açtığı en önemli sorunlardan birinin trafik kazaları olduğuna dikkati çeken Mete, alkolün zararlı etkilerinin topluma iyi bir şekilde anlatılması gerektiğini işaret etti. Mete, şöyle konuştu:

"Uzun süre alkol kullanımı beyni etkiliyor, zihin yetilerinde bozulmalara sebep oluyor. Bu durum bazı kişilerde erken bunamaya neden oluyor. Sinir sisteminde meydana gelen zedelenmelere bağlı olarak ayakta durma ve yürüme güçlükleri, denge bozukluğu ve bulanık görme ortaya çıkabilir. Alkol, mide ve bağırsakları etkileyerek ülser ve gastrit başta olmak üzere birçok sindirim sistemi hastalığına, kansızlığa, kalp hastalıklarına, duyu kayıplarına yol açabilir."

Alkol bıraktıktan sonra rahatsızlıklar yaşanabilir

Uzun süre düzenli alkol alan kişilerin bıraktıklarında bazı ruhi ve bedeni rahatsızlıklar yaşadığını ifade eden Mete, ellerde, dilde ve göz kapaklarında titreme, kol ve bacaklarda seğirme ve kasılmalar, baş ağrısı, çarpıntı, terleme, bulantı, kusma, ağız kuruluğu, halsizlik ve uykusuzluk gibi yakınmaların olabileceğini ifade etti.

Bu belirtilerin bir hafta içinde yatıştığını ifade eden Mete, ağız ve boğaz kanserlerine alkoliklerin daha sık yakalandığını vurguladı. Mete, gebelik sırasında ağır alkol kullanan annelerin bebeklerinde zekâ geriliği, kol ve bacaklarında doğuştan sakatlıklar olabildiğinin de altını çizdi.

(AA)

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