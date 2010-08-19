Alkol erkeklerin simetri algısını bozuyor

T24- İngiltere'de, ayık ve alkol etkisindeki üniversite öğrencileri üstünde yapılan araştırmaya göre alkolün, asimetrik yüzleri algılama yeteneğini azalttığı ortaya çıktı.



Araştırmacılar; daha önce yaptıkları araştırmalar ışığında "Simetrik yüzleri tercih etme eğilimimiz vardır" dedi.



Alkolün bu algıyı değiştirip değiştirmediğini anlamak için üstlerinde oynanan fotoğraflar, mükemmel şekilde simetrik veya asimetrik hale getirildi.

Bir akşam, üniversite yerleşkesinin barına gidip dizüstü bilgisayarlarını açan araştırmacılar, nefes ölçümüyle öğrencilerin aldıkları alkol seviyesini belirledi ve onlara resimleri gösterdi.



64 öğrenciye biri simetrik diğeri asimetrik iki yüzden oluşan 20 fotoğraf çifti gösterildikten sonra, tek bir yüzün olduğu 20 fotoğraf gösterildi. Öğrencilere hangi yüzün daha çekici olduğu ve resimdeki yüzün asimetrik olup olmadığı soruldu.



Ayık öğrenciler simetrik yüzleri tercih etti. Dahası, verilere göre, erkekler alkol aldıklarında simetriyi algılamakta kadınlardan daha çok zorlandı. Bunun sebebinin, erkeklerin görüntüye daha çok önem verme yatkınlığı olabileceği söylendi.



Daha önce yapılan bazı araştırmalar içkiliyken algının kötüleşmesinin yanında seçiciliğin azalmasının da mümkün olduğunu öne sürmüştü.



Araştırmacı Benedict Jones; önceki araştırmaların laboratuar ortamında gerçekleştiğini, cinsiyetle ilgili bu farklılığın ortaya çıkmasının, deneyin topluluk içinde yapılmış olmasından kaynaklanmış olabileceğini söyledi.