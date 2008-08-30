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Yaşam

Alkol dayağına zoraki işlem

Alkol satan esnafı döven zabıtaları savunan Keçiören Belediye Başkanı Altınok geri adım attı. Dayakçı zabıtalar açığa alındı.

30 Ağustos 2008 03:00

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, dayak olayıyla ilgili iki zabıta memurunu önceki gün açığa aldıklarını, savcılığın gerekli soruşturmayı başlattığını söyledi. Başbakan Erdoğan'ın da cuma namazını kıldığı Subayevleri Camisi çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Altınok, "Bu olayı tasvip etmemiz mümkün değil. Başından beri bunları söyledim. Ama neden ikide bir temcit pilavı gibi ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyorlar bunu anlamıyorum'' dedi.

Bir gazetecinin "Başbakan'la birlikteydiniz. Zabıta olayıyla ilgili size bir uyarısı oldu mu ya da konu gündeme geldi mi" sorusuna "Bazı şeyler söylenir, bazı şeyler söylenmez. Ama biz verilmesi gereken bilgileri verdik'' yanıtını verdi. Altınok, soruşturmanın gecikip gecikmediğinin sorusuna "Burası diktatörlük ülkesi değil. Soruşturma mekanizmaları var. Sonuçta iki tane zabıta memuru açığa alınmıştır" dedi

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