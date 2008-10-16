Alkol beyni küçültüyor

İngiltere aşırı alkol tüketimiyle mücadele ediyor

Alkol kötü anıları hafızadan siliyor

Bazı bilim insanlarının az miktarda alınan alkolün, kalp ve damar fonksiyonlarını iyileştirdiği gerekçesiyle, normalde insan yaşlandıkça beyin hacminin 10 yılda bir yüzde 2 oranında azalması sürecini yavaşlattığını savunmalarına karşın, ABD'de yapılan son araştırmada bu teorinin tersine bulgular elde edildi.Araştırmada, 1999 ile 2001 yılları arasında 2 bin yetişkinin içki alışkanlıkları ve beyin hacimleri ile içki içen ve içmeyenlerin beyinlerinin MR görüntüleri incelendi.Beyinleri kafataslarını kaplama oranı hiç alkol almayanlarda yüzde 78,6, alkolü bırakanlarda yüzde 78,2, mutedil içenlerde yüzde 77,8 ve çok içenlerde yüzde 77,2 olarak belirlendi.Araştırmacılar, Archives of Neurology dergisinde yayımladıkları makalede, bu çalışmanın kamu sağlığına alkol tüketiminin muhtemel tehlikeleri konusunda açık bir mesaj olduğunu belirterek, "Bu çalışma, kalp ve damar hastalıkları ile irtibat kurulmadığında, alkol tüketiminin beyin hacmini koruyucu hiçbir etkisi bulunmadığını göstermekte" dediler.MR görüntülerinde kadınların beyninin alkolden daha çok etkilendiği saptanırken, araştırmacılar bunu kadının daha küçük vücut yapısına sahip olması ve alkolün etkilerine karşı daha hassas olmasına bağladı.