Alkol bağımlılığı tedavi merkezinde sabaha kadar içip krize girdiler!

Antalya'da madde ve alkol bağımlısı gençlerin tedavisi için açılan özel merkezin mahzeninde çok sayıda içki olduğunu keşfeden gençler, gece yarısı kapıyı kırıp sabaha kadar içki içtiler. Bazı gençler aşırı içkiden kriz geçirdi. Kurucusu, "Merkezi kapatıyorum, ülkeyi terk ediyorum" dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde madde ve alkol bağımlısı gençlerin tedavisine yönelik hizmet veren yerde yaşanan skandal, duyanları şaşırttı.

Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre, daha önce otel olarak kullanılan merkezin mahzen kısmında içki deposu olduğunu keşfeden bağımlı gençler, bir gece yarısı mahzenin kapısını kırıp içeri girdiler. Mahzendeki alkol oranı yüksek içkilerin tamamını tüketen gençler, sarhoş oldu. Bazı gençler aşırı alkol kullanımı nedeniyle kriz geçirirken, arkadaşları da bu hallerini cep telefonlarıyla kaydetti.

"Sabaha kadar içtik"

Skandalı sabah fark eden merkez yöneticileri, kapıyı kırıp içeri giren gençler hakkında tutanak tuttu. Merkezden atılan bu gençler de, merkezin sahibi ve yöneticilerinden şikâyetçi oldu. Mahzene giren bağımlı gençlerden İ.S. (17) şunları anlattı:

“Merkezde 4 ay kaldım. Ailem aylık 5 bin lira ödeme yaptı. Bir gece merkezin bodrum katında bir oda keşfettik. İçinde içki olduğunu fark edince kapıyı kırdık. Sabaha kadar içtik. Sonra da merkezden atıldık. Bizim yaptığımız yanlış olabilir ancak bağımlılarla ilgili bir merkezde nasıl olur da alkol deposu olur. Bizim tek hatamız nefsimize yenilmekti.”

"Turizmciden bağımlılık merkezi bu kadar olur!"

Merkezde 4 ay eğitimcilik yaptığını iddia eden A.Y. ise şunları anlattı:

“Bu merkez daha önce turizm sektöründe faaliyet gösteriyordu. Para kazanamayınca rehabilitasyon merkezine çevirdiler. Zaten içki mahzeni de o dönemden kalma. Ben o mahzenin kaldırılmasını istedim. Ancak ‘Binlerce liralık içkiyi atalım mı?’ diyerek beni geçiştirdiler. Sistem sadece para odaklı hale gelince oradan ayrıldım. Sonra zaten bu skandal patlamış.”

"Merkezi kapatıyorum, ülkeyi terk ediyorum"

İddialarla ilgili bilgi veren merkezin kurucusu şunları söyledi:

“Maalesef böyle bir şey yaşandı. Aşağıda kilitli tutuğumuz mahzenin kapısını kırıp içerdeki içkileri içmişler. Burası daha önce oteldi. Turizm durunca o içkilerde elimizde kalmıştı. Biz de atmadık.”

Kurucu, bugün yaptığı açıklamada ise merkezi kapatma kararı aldığını açıkladı. Kurucu, “Merkezi kapatıyorum. Ve bu ülkeyi terk ediyorum. Biz iyi bir şeyler yapmak istedik ama olmadı” diye konuştu.

Soruşturma açıldı

Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, skandalla ilgili jet hızıyla soruşturma açıldığını belirterek, “Bu merkezle ilgili daha önce de şikâyet gelmişti. O nedenle bir takım araştırmalar yapıyorduk. Bu olayı da öğrenince süreci hızlandırdık. Bir doktor arkadaşımız soruşturmayı yürütüyor. Gereken yapılacak” dedi.

"Yetki dışına çıkıldı"

Merkezde sadece kardiyolog ve fizik tedavi uzmanı bulunduğuna dikkat çeken Hülür, “Bu merkezin sadece muayenehane izni var. Biz zaten bunu da inceliyorduk. Son yaşanan olay üzerine de daha geniş bir çalışma başlatıldı. İzinler, ruhsatlar orada yürütülen çalışmalar hepsi mercek altına alınacak” diye konuştu.