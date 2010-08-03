T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alkol bağımlılarını alkolle tedavi ediyor

Bağımlıların saatte yarım litreyi aşmamak kaydıyla günde beş litreye kadar bira içmelerine izin veriliyor.

03 Ağustos 2010 03:00

T24 - Hollanda’nın Amersfoort şehrindeki 15 erkek ve dört kadının devam ettiği klinikte, evsiz alkoliklere her gün belli aralıklarla alkol servisi yapılıyor.

Alkol bağımlılarını alkolle tedavi ediyor

Geçen yıl ekim ayından beri hizmet veren merkezde bağımlıların saatte yarım litreyi aşmamak kaydıyla günde beş litreye kadar bira içmelerine izin veriliyor. Kâr amacı gütmeyen merkezde, alkol bağımlılarının hem kendilerine zarar vermelerini hem de toplumda huzursuzluk yaratmalarını engellemek amacıyla gözetim altında içki içmelerine izin var. Bu sayede bağımlıları nispeten ayık tutarak ileride alkolü daha kontrollü tüketmeleri, hatta bırakmaları hedefleniyor. Kaynağını Kanada’dan alan, Avrupa’da bu yöntemin uygulandığı ilk yer olan merkez asıl olarak en kötü durumda olan, içmeyi bırakmayı aklından bile geçirmeyen, ailesiz ve evsiz alkolikleri hedefliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24