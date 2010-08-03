Alkol bağımlılarını alkolle tedavi ediyor

T24

Geçen yıl ekim ayından beri hizmet veren merkezde bağımlıların saatte yarım litreyi aşmamak kaydıyla günde beş litreye kadar bira içmelerine izin veriliyor. Kâr amacı gütmeyen merkezde, alkol bağımlılarının hem kendilerine zarar vermelerini hem de toplumda huzursuzluk yaratmalarını engellemek amacıyla gözetim altında içki içmelerine izin var. Bu sayede bağımlıları nispeten ayık tutarak ileride alkolü daha kontrollü tüketmeleri, hatta bırakmaları hedefleniyor. Kaynağını Kanada’dan alan, Avrupa’da bu yöntemin uygulandığı ilk yer olan merkez asıl olarak en kötü durumda olan, içmeyi bırakmayı aklından bile geçirmeyen, ailesiz ve evsiz alkolikleri hedefliyor.