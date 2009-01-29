T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Alkış timi seçime hazır!

Gaziantep'te yerel seçimler öncesi görev yapmak üzere 'Alkış Grubu' kuruldu. Grup, mitinglerde göreve hazır, aday kucaklama ekstraya tabii...

29 Ocak 2009 02:00

Gaziantep’te yerel seçimler öncesi görev yapmak üzere ‘Alkış Grubu’ kuruldu. Grup, siyasi partilerin toplantılarında ve mitinglerinde alkış, slogan, başkan adaylarını kucaklama hizmetleri verecek; ama kucaklama ekstraya tabii...

Alkış timi seçime hazır - FOTOGALERİ
Alkış timi böyle prova yaptı - VİDEO

Açılış ve etkinliklerde animasyon gösterileri yapan Reşat Yaşar (40), ekonomik kriz nedeniyle işleri azalınca yaklaşan yerel seçimleri fırsata çevirip, işsiz 9 arkadaşının da desteğiyle Alkış Grubu kurdu. Grup, bir düğün salonunda prova yaptı. Hazırladıkları pankart ve dövizlere ‘Umudumuz başkan’, ‘Adam gibi adam’ gibi övgü dolu yazılar yazan grup üyeleri önce yürüyüş, sonra alkış provası yaptı. Ardından, siyasi partilerde en çok kullanılan ‘Yaşa’, ‘Bravo’, ‘Varol’, ‘Şen ol’, ‘En büyük başkan bizim başkan’ gibi sloganlarla siyasi partilere, ‘Biz seçim için sizi desteklemeye hazırız’ mesajı gönderdi.

Yevmiye 25 lira

Reşat Yaşar, kendisi ve çevresindeki insanlara iş ortamı yaratmak amacıyla bu grubu kurduğunu belirterek, “Seçim zamanında belediye başkan adaylarını alkışlayacağız. Başkanlar için slogan atıp, pankart hazırlayacağız. Sırtlayıp kucaklamaya ve havaya atmaya da ekstra ücret talep edeceğiz. Gelen teklifleri kesinlikle gizli tutacağız. Gerekirse düğünlere zılgıt, cenazelere de ağıt için gideceğiz. Vereceğimiz hizmetin karşılığı, gruptaki her kişi için yevmiye 25 TL’dir. Şu ana kadar grubumuz 10 kişiden oluşuyor. Çok sayıda kişi de gruba girmek için sırada bekliyor” dedi.

Bir tanıdığı aracılığıyla Alkış Grubu’na katıldığını belirten Zahide Özkan (30) ise, işsizlik nedeniyle seçimlerde görev alarak aile ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.
Cesim Alev (52) de, insanların ihtiyacını karşılayarak para kazanmanın kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi. Grup üyeleri, siyasi parti ve adaylardan gelecek teklifleri beklediklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24