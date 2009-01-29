Alkış timi seçime hazır - FOTOGALERİ

Yevmiye 25 lira

Açılış ve etkinliklerde animasyon gösterileri yapan Reşat Yaşar (40), ekonomik kriz nedeniyle işleri azalınca yaklaşan yerel seçimleri fırsata çevirip, işsiz 9 arkadaşının da desteğiyle Alkış Grubu kurdu. Grup, bir düğün salonunda prova yaptı. Hazırladıkları pankart ve dövizlere ‘Umudumuz başkan’, ‘Adam gibi adam’ gibi övgü dolu yazılar yazan grup üyeleri önce yürüyüş, sonra alkış provası yaptı. Ardından, siyasi partilerde en çok kullanılan ‘Yaşa’, ‘Bravo’, ‘Varol’, ‘Şen ol’, ‘En büyük başkan bizim başkan’ gibi sloganlarla siyasi partilere, ‘Biz seçim için sizi desteklemeye hazırız’ mesajı gönderdi.Reşat Yaşar, kendisi ve çevresindeki insanlara iş ortamı yaratmak amacıyla bu grubu kurduğunu belirterek, “Seçim zamanında belediye başkan adaylarını alkışlayacağız. Başkanlar için slogan atıp, pankart hazırlayacağız. Sırtlayıp kucaklamaya ve havaya atmaya da ekstra ücret talep edeceğiz. Gelen teklifleri kesinlikle gizli tutacağız. Gerekirse düğünlere zılgıt, cenazelere de ağıt için gideceğiz. Vereceğimiz hizmetin karşılığı, gruptaki her kişi için yevmiye 25 TL’dir. Şu ana kadar grubumuz 10 kişiden oluşuyor. Çok sayıda kişi de gruba girmek için sırada bekliyor” dedi.Bir tanıdığı aracılığıyla Alkış Grubu’na katıldığını belirten Zahide Özkan (30) ise, işsizlik nedeniyle seçimlerde görev alarak aile ekonomisine katkıda bulunacağını söyledi.Cesim Alev (52) de, insanların ihtiyacını karşılayarak para kazanmanın kendilerini mutlu edeceğini dile getirdi. Grup üyeleri, siyasi parti ve adaylardan gelecek teklifleri beklediklerini söyledi.