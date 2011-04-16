Alkılıç: Bu adam öldü mü ya?

T24

Kafasından vuruldu



Abi Tellioğlu polisle tartıştı





Katil zanlısı Alkılıç, Göztepe Polis Merkezi’ne teslim oldu.Kadıköy’de bir inşaat şirketinde iki müteahhit arasında çıkan tartışmada kan aktı. Şirket sahibi Şaban Alkılıç, beton harcını vermediği gerekçesiyle Muammer Tellioğlu’nu (36) silahla öldürdü.Müteahhit Alkılıç (61) Göztepe Mahallesi Ömer Paşa Caddesi 25/A’daki Er&Türk Yapı Grup Ltd. Şti. bulunduğu sırada içeriye Merdivenköy’de bir inşaat işini birlikte yaptığı Tellioğlu girdi.Beton harçtan kaynaklanan alacak-verecek meselesinden başlayan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Belindeki silahını çeken Tellioğlu tetiğe bastı ancak, silah tutukluk yaptı. Bu sırada silahını çıkaran Alkılıç da 3-4 el ateş ederek Tellioğlu’nu vurdu.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Bu sırada sağlık görevlileri de kafasına ve karın boşluğuna isabet eden kurşunlarla yere yığılan Tellioğlu’na bir süre kalp masajı yaptı. Ancak, Tellioğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Saldırgan Alkılıç ise Göztepe Polis Merkezi’ne teslim oldu. Alkılıç, basın mensuplarına, “İnsan şerefi için yaşar. Betonumu vermedi” dedi. Katil zanlısı, kafasından ve karın boşluğundan vurduğu Tellioğlu’nun öldüğünden habersiz şekilde, “Bu adam öldü mü ya?” diye sordu.Tellioğlu’nun cesedi yapılan incelemelerin ardından Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.Ağabeyinin ölüm haberini alarak işyerine gelen Mahmut Tellioğlu, polis memurları ile kısa süreli tartışma yaşadı. İşyerine girmek isteyen Tellioğlu, polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.Tellioğlu ile Alkılıç’ın tabancaları inceleme için kriminal laboratuvarına gönderilirken, işyerinde 3 adet boş kovan bulundu.