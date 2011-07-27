-ALİYEV'DEN ERDOĞAN'A RESMİ TÖREN BAKÜ (A.A) - 27.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı. Aliyev, Zagulba Sarayı'na gelişinde Başbakan Erdoğan'a sarılarak ''Hoş geldiniz'' dedi. Seçimlerin ardından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra ikinci yurt dışı ziyaretini dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştiren Başbakan Erdoğan için düzenlenen resmi karşılama töreninde iki ülkenin ulusal marşlarını çalındı. Erdoğan, daha sonra tören kıtasını selamladı. Başbakan Erdoğan ve Aliyev, daha sonra karşılıklı olarak heyet üyelerini takdim etti. Resmi karşılama töreninin sona ermesiyle, iki lider baş başa görüşmeye geçti. Baş başa görüşme ve heyetler arası toplantının ardından iki liderin basın toplantısı yapacağı bildirildi.