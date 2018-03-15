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Dünya

Aliyev: Yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru'nu yapıyoruz

Ali Kan / Bakü, 15 Mart (DHA) -  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşık 40 milyar dolar yatırımla, yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru'nu yaptıklarınısöyledi

15 Mart 2018 15:13

Ali Kan / Bakü, 15 Mart (DHA) -  Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yaklaşık 40 milyar dolar yatırımla, yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridoru\'nu yaptıklarınısöyledi.
Azerbaycan’da “Kapsayıcı Toplumların Oluşturulmasındaki Farklılıkların Giderilmesi” konulu 6. Küresel Bakü Forumu başladı.
Forumun açılışına Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, First Lady Mehriban Aliyeva, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyesi Mladen İvanic, Moldova Cumhurbaşkanı  Igor Dodon, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov\'un ve birçok üst düzey bürokrat katıldı.
Forumun açılış konuşmasını gerçekleştiren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
\"Hoşgörü bizim hayat tarzımızdır. Çok kültürlü toplumuz. Herkes ülkemizde mutlu şekilde yaşıyor. Tecrübemizi dünya ile paylaşmaya hazırız\" dedi.
Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attıklarını belirten Aliyev, ‘‘Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. Yedi ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir proje. Bu proje ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa\'ya taşınacak. Bu sene TANAP\'ın açılışını yapacağız. Her şey plana uygun devam ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, bölge için önem taşıyor\" dedi.
Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa ilişkin Aliyev, Karabağ’ın Azerbaycanın ezeli toprağı oldugunu vurgulayarak, ‘‘Azerbaycanlılar yüzyıllar boyu bu topraklarda yaşadılar. Şimdi bizim dini ve kültürel anıtlarımız tamamen tahrip edilmiştir. Sorun uluslararası hukuk kurulları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları çerçevesinde çözülmelidir. BMGK kararları maalesef 20 yıldan fazla süredir uygulanmıyor ve Ermenistan işgale son vermiyor. Uluslararası hukuk bizden yana. Sorun çözülmüyor çünkü Ermenistan işgale son vermek istemiyor. Mevcut statüko kabul edilemez. Bu böyle devam edemez. Fransa, Rusya ve ABD yöneticileri de böyle düşünüyor. Ermenistan ordusu derhal işgal ettiği bölgeleri terk etmelidir’’ dedi.

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