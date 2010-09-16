-ALİYEV: VİZE KONUSUNDA PROSEDÜRLER VAR İSTANBUL (A.A) - 15.09.2010 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,Türkiye ile Azerbaycan arasında vizelerin kaldırılması konusuyla ilgili, ''Bu mesele bazı prosedürlerden geçmeli. Ondan sonra eminim ki müspet bir şey olacaktır'' şeklinde konuştu. Aliyev, Çırağan Sarayı'nda, Türkiye-Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması'nın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan'ın tarihi bir gün yaşadığını, kardeş ülke Türkiye'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. İki ülke arasında çok sağlam temeller bulunduğunu ifade eden Aliyev, şunları söyledi: ''Aramızdaki ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışıyoruz. Türkiye her zaman bizim yanımızda oldu. Gelecek nesiller de bu bayrağı daima kucaklasınlar. Bizim dostluğumuz, kardeşliğimiz her şeyin üstündedir. Bu, yürekleri birleştiren bir eserdir. Bugün Türkiye 10 sene önceki Türkiye değil. Türkiye büyük devlet, onun gücü bizim gücümüzdür. Çünkü biz kardeşiz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleri sayesinde bu imzalandı. Bu, sadece iki ülke arsındaki bir anlaşma değil, bu halkları birleştiren, bizim iyi niyetlerimizi anlatan bir eserdir. Bu eser yaşayacak. Bizi daha da zengin edecek.'' Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, vizelerin kaldırılması konusunu hatırlatarak, Türkiye ile Azerbaycan arasında vizelerin ne zaman kaldırılacağını sorması üzerine Aliyev, bu konuyla ilgili fikirlerini daha önce ifade ettiğini kaydederek, ''Bu mesele bazı prosedürlerden geçmeli. Ondan sonra eminim ki müspet bir şey olacaktır'' şeklinde konuştu.