Aliyev: Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki gerilime ilişkin "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor. Moskova Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor" dedi.

Haber Global'in aktardığı habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rus RBK televizyonuna açıklamada, "Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor. Moskova Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor" dedi.

Aliyev aynı zamanda Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyleye Aliyev şunları yazdı: "Ermenistan ateşkesi ihlal etti ve Gence'deki sivillere roket attı. Bu bir savaş suçu ve Cenevre Sözleşmelerinin ağır bir ihlalidir.

Roket saldırısı Ermenistan'ın Vardenis bölgesinden yapıldı. Sonuç olarak 41 Azerbaycanlı sivil öldürüldü ve 200'den fazla kişi yaralandı. Ermeni tarafının amacı kurtarılan bölgeleri yeniden işgal etmektir.

Ermenistan'ın askeri ve siyasi liderliği suçlarından sorumludur. Azerbaycan tarafı tüm bunlara haysiyetle cevap verecek!

Rus arabuluculuğundaki görüşmelere saygısızlık ve Ermeni faşizminin bir başka tezahürü. Bu aşağılık işler Azerbaycan halkının iradesini asla bozamaz!"