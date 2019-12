-Aliyev: Azerbaycan öz desteğini vermeye hazır ALİAĞA (A.A) - 25.10.2011 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ''Azerbaycan'ın en çetin anlarında bize ilk destek veren Türkiye olmuştur. Azerbaycan öz desteğini Türkiye'ye vermeye hazırdır ve lazım olan her zaman da verir. Bu bizim kardeşlik borcumuzdur'' dedi. Petkim Aliağa tesislerinde düzenlenen, AYPE-T fabrikasının açılışı ile Star Rafinerisi ve Haydar Aliyev Teknik ve Meslek Lisesi temel atma töreni Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla yapıldı Aliyev törende yaptığı konuşmada, yatırımların Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluğu pekiştirdiğini belirtti. Van'da iki gün önce meydana gelen deprem dolayısıyla, Türk halkına, Azerbaycan halkı adına başsağlığı dileyen Aliyev, ''Her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan Türkiye'nin yanındadır. Azerbaycan halkı Türk halkının yanındadır. Biz iyi günde de kötü günlerde de birlikteyiz'' dedi. Azerbaycan'ın bağımsızlığının 20. yılında yine yanlarında Türkiye'yi gördüklerine, dünyada böyle iki ülke kadar birbirine bağlı başka ülkelerin olmadığına dikkat çeken Aliyev, bu ilişkilerin diğer Türk devletlerinin birleşmesini de sağlayacağını ifade etti. -''Yatırımlar Türk ve Azerbaycan halkına hizmet verecek''- Türkiye ile Azerbaycan arasında son 5 yılda yapılan anlaşmaları, işbirliklerini anlatan Aliyev şöyle konuştu: ''Biz geçmişimize, ecdadımıza sadığız. Bugün Türkiye, Azerbaycan bütün meselelerde bir yerdedir. Birbirimizi destekliyoruz. Birlikte harikalar yaratırız. Bugünkü merasim, bugünkü temel atma bizim birliğimizi gösterir. Türk şirketler Azerbaycan'a yatırım yapıyorlar, Azeri şirketler ise Türkiye'ye yatırım yapıyorlar. Petkim'e yapılacak yatırımlar Türk ve Azerbaycan halkına hizmet verecek. Güçlü siyasi irade olduğu zaman, ülkeler arasındaki ilişkiler iyi olduğu zaman bütün meseleleri halledebiliriz. Dünya çapında çok büyük işler yapıyoruz. Bizi ilk tanıyan ülke Türkiye'ydi. Bizim dünya tarafından tanınmamızın esas rolünü kardeş ülkemiz oynamıştır. Azerbaycan halkı hiç bunu unutmayacak. Biz birbirimizi ayırmıyoruz. Deprem Türk halkını ne kadar sarsmışsa Azerbaycan halkını da o kadar sarstı. Türkiye büyük devlettir ve istediği bütün meseleleri çözer, halleder. Bizim deprem sonrasında dostluk elini uzatmak yüreğimizden gelen duyguydu. Bu ağır gününde Türkiye'nin yanında olalım istedik. İyi günlerde de birbirimizin yanındayız. Bugün dünya haritasında Türkiye gibi büyük bir güç var. Bu bizi çok sevindiriyor, bu bizim de gücümüzü artırıyor. Türkiye'yi yürekten seven biri olarak buna çok seviniyorum. Aziz dostum Tayyip Erdoğan'ın faaliyeti içinde, kısa sürede 10 yıl içinde Türkiye güçlü mesafe almıştır. Türkiye dünyada güç merkezi haline gelmiştir.'' -Törenden notlar- Tören alanına sınırlı sayıda araç alındı. Petkim girişinde araçlar otoparka çekilirken konuklar da otobüslerle tören alanına taşındı. Tören alanının yaklaşık 100 metre yakınında kurulan güvenlik şeridinde x-ray cihazıyla arama yapıldı. Aramalarda bulunan çakmaklar toplandı. Tören başlamadan kısa bir süre önce törenin yapılacağı çadırın dışında sigara içilmesi üzerine alanın tehlike içerdiği bu nedenle sigara içilmemesi gerektiği anonsu yapıldı. Konuk Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Başbakan Erdoğan tören alanına birlikte geldi ve yatırımın yapılacağı alanı birlikte inceledi. -Star Rafinerisi- 5 milyar dolar yatırım bedeli ile Türkiye'de tek noktaya yapılacak en büyük özel sektör yatırımı olma özelliğini taşıyan Star Rafinerisi 10 milyon ton petrol işleme kapasitesine sahip olacak. Star Rafinerisi'nin dünyanın en ileri rafineri teknolojisine ve çevre standartlarına, ayrıca tek bir petrol ürününe bağımlı kalmadan, Ural, Azeri, İran ve Kerkük petrollerini işleyebilecek esnek üretim proseslerine sahip olacağı bildirildi. 2015 yılında devreye alınması planlanan Star Rafinerisi'nde yıllık 1 milyon 660 bin ton üretilecek nafta ile Petkim'in bugün yüzde 80'in üzerinde ithalatla karşıladığı üründe dışa bağımlılığın sıfır noktasına ineceği belirtildi. Naftanın yanı sıra rafineride, 5 milyon 950 bin ton ultra düşük kükürtlü motorin, 500 bin ton jet yakıtı, 500 bin ton reformat, 630 bin ton petrokok, 240 bin ton otogaz, 415 bin ton karışık ksilen, 74 bin ton olefinik LPG ile 145 bin kükürt üretiminin gerçekleştirileceği kaydedildi.