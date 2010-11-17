-ALİYEV, AHMEDİNEJAD'LA BİRARAYA GELDİ BAKÜ (A.A) -17.11.2010 - Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'da resmi temaslarda bulunan İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile görüştü. Cumhurbaşkanı Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı, Zagulba Sarayı'nda resmi törenle karşıladı. Azerbaycan ve İran milli marşlarının okunmasından sonra, iki cumhurbaşkanı biraraya geldi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı bildirildi. İki ülke lideri, yarın Bakü'de yapılacak ''Hazar Denizi'ne Kıyı Ülkeler Zirvesi''ne de katılacak.