'Ali'ye kötü örnek oluyor'

Suçlu anneleri Dina

Çevirdiği filmlerden çok; özel hayatıyla gündemde olan ünlü aktris Lindsay Lohan, çalkantılı özel yaşantısıyla magazin manşetlerinden hiç inmiyor. 23 yaşındaki Lohan, genç yaşına rağmen bugüne kadar birçok skandala imza attı. Alkollü araç kullanmaktan, kokain bağımlılığına kadar başını her türlü derde sokan genç yıldızın, şimdi de kendisinden küçük kardeşi Ali'ye kötü örnek olduğu söyleniyor.Life&Style dergisine konuşan uzmanlar, 15 yaşındaki Ali Lohan'ın ablasını rol model olarak gördüğünü ve onun yaptığı her hatayı yapabilme riskini taşıdığını ifade ediyor. Öte yandan Amerikan basınında son dönemde Lohan kardeşlerin annesi Dina Lohan'ı eleştiren haberler de çıkmaya başladı. Magazin basını, kızların bu durumunun tek suçlusu olarak annelerini eleştiriyor.