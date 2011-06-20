'Aliye Kavaf'ın harcamaları usulsüz'

T24

'Parti kasasından ödenmez'

Anayasa Mahkemesi, yeniden aday yapılmayan Devlet eski Bakanı Selma Aliye Kavaf’ın uçak bileti faturasının parti kasasından ödenmesini usulsüz buldu. Aralarında AK Parti Genel Merkezinin aldığı parfüm ve kişisel bakım harcamalarının da olduğu toplam 113 bin 505 liralık fatura reddedilerek, bu miktar hazineye gelir kaydedildi.Gazeteport'un haberine göre, Anayasa Mahkemesi, AK Parti’nin 2005 ve 2006 yılı hesaplarını incelerken, kişiler adına düzenlenmiş seyahat harcamalarını uygun bulmadı. Bunlar arasında, eski bakan Kavaf’ın yanı sıra, Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, milletvekilleri Lokman Ayva, Reha Denemeç, Naim Şahin, Şaban Dişli, Sabri Varan, Cüneyt Zapsu, Asım Aykan’ın uçak biletleri de yer aldı. Başbakan’ın konuşmalarını sağır ve dilsizler için çeviren Nurben Cin’in seyahat harcamaları da şahıs adına kesildiği için reddedildi.AKP’nin hesaplarında 2004 yılında yapılan denetimlerde ortaya çıkan, grip aşısı, parfüm ve kişisel kozmetik harcamalarının 2005 ve 2006 yıllarında da sürdüğü ortaya çıktı. Parti faaliyetlerine uygun olmayan toplam 6 bin 521 liralık parfüm ve bakım ürününün gider yazıldığı belirlendi.Parti yetkilileri, “Bakım ürünleri ve parfüme’’ parti yöneticilerinin medya programları, miting, toplantı gibi programlara katılmadan önce ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Grip aşısının da salgına karşı önlem olduğu vurgulandı. Ancak Anayasa mahkemesi, bu harcamaların parti kasasından ödenemeyeceğini kararlaştırdı.