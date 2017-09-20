Aliye Boydak ve 8 FETÖ sanığının tahliye istemleri reddedildi

Zafer BARIŞ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de görülen FETÖ/PDY terör örgütü davasında, aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boydak\'ın eşi Aliye Boydak\'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, Aliye Boydak, Ali Koç, İlhan Coşkun, Halit Şeker, Yusuf İpek, Bilal Karakuş, Mehmet Ortaköylüoğlu, tutuksuz sanıklar Mehmet Yıldız ile Abdullah Cihan ve avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklardan Ömer Armutığlu Sincan T Tipi Cezaevi\'nden, Mahmut Yönen ise Burhariye T Tipi Cezaevi\'nden Sesli ve Görüntülü Bişilim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) eski Başkanı Mustafa Boydak ile Aliye Boydak\'ın oğlu Erol Boydak\'la birlikte sanık yakınlarının da takip ettiği duruşmada, sanıklar ek savunmalarını yaptılar. Sanıkların tamamı, haklarındaki iddiaları kabul etmediler ve 14 aydır tutuklu bulunduklarını, delilleri karartma ve kaçma ihtimallerinin olmadığını, bu nedenle tahliyelerini istediler.

Boydak ailesinden Aliye Boydak, devlet ve millet aleyhine hiçbir oluşumun içinde bulunmadığını, FETÖ terör örgütü ile irtibatı bulunmadığını belirterek, \'\'Ben, ilkokul mezunu ve 60 yaşında kadınım. Bu saatten sonra kaçma veya delilleri karartma ihtimalim hiç yok. Engelli 2 kardeşim ve yaşlı annem ile babam var. Eşim de tutuklu ve 5 çocuğum bulunuyor. Bu durumda hiçbir yere kaçamam. Tahliyemi tabep ediyorum\'\' dedi.

Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı 14 Aralık\'a erteledi.