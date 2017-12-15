T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Savaşı sahnelendi

İSTANBUL, (DHA) – ALİYA İzzet Begoviç ve Bosna Savaşı’nı anlatan ilk tiyatro oyunu ‘Aliya’, Başakşehir’de sahnelendi

15 Aralık 2017 14:17

İSTANBUL, (DHA) – ALİYA İzzet Begoviç ve Bosna Savaşı’nı anlatan ilk tiyatro oyunu ‘Aliya’, Başakşehir’de sahnelendi. Başakşehir’de ilk kez sahne alan oyun Başakşehirliler tarafından ilgiyle izlendi.

Elçin Gürler’in yönetmenliğinde İstanbul Devlet Tiyatroları’nın kalabalık ve dinamik oyuncu kadrosuyla sahne alan ekip salonu dolduran seyirci karşısında heyecanını gizleyemedi.Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’in hayat mücadelesini ve felsefesini anlatan dramaturjik oyun, seyirciden tam not aldı. İlk edebi tiyatro metni olma özelliği taşıyan oyun 1935’ten 2003’e geniş bir zaman ölçeğinde geçerek, yakın tarih okumasıyla da büyük beğeni kazandı.

“ALİ İZZET BEGOVİÇ’İN HAYATI VE BOSNA SAVAŞI TARİHİNİN KIRILMA NOKTASINI ANLATAN BİR OYUN”

\"Sahne çok büyük teknik olarak da çok verimli, seyircinin ilgisi de büyük\" diyerek oyundan önce düşüncelerini paylaşan oyuncu Çetin Kaya, “Ali İzzet Begoviç’in hayatı ve Bosna savaşı tarihinin kırılma noktasını anlatan bir oyun. Biyografiden daha çok kırılma noktalarına önem verdik. Aliya İzzet Begoviç’in devlet adamı olarak değil, bir insan olarak İslami ve siyasi düşüncelerini konu aldık. Kırılma noktalarında ceza evini ve ailesiyle mektuplaşmalarına önem verdik. Bilge Kral’ın bir taraftan ailesiyle olan durumunu o coğrafyada yaşanılan acıları ve sıkıntıları oyuna katmaya çalıştık. Bizim oyunumuza gelen seyircilerin biyografi veya belgeselden daha çok Bosna’da yaşanılan acıları sahnede canlandıran oyuncuların çabasını göreceklerdir” dedi.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHAALİYABegoviçBosna SavaşınıBaşakşehirdeBaşakşehirlilerElçin GürlerinDevlet TiyatrolarınınBosna HersekinCumhurbaşkanı Bilge Kral AliyaBegoviçinBEGOVİÇİN HAYATI VE BOSNA SAVAŞI TARİHİNİN KIRILMA NOKTASINI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24