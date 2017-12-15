Aliya İzzet Begoviç ve Bosna Savaşı sahnelendi

İSTANBUL, (DHA) – ALİYA İzzet Begoviç ve Bosna Savaşı’nı anlatan ilk tiyatro oyunu ‘Aliya’, Başakşehir’de sahnelendi. Başakşehir’de ilk kez sahne alan oyun Başakşehirliler tarafından ilgiyle izlendi.

Elçin Gürler’in yönetmenliğinde İstanbul Devlet Tiyatroları’nın kalabalık ve dinamik oyuncu kadrosuyla sahne alan ekip salonu dolduran seyirci karşısında heyecanını gizleyemedi.Bosna Hersek’in ilk Cumhurbaşkanı Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç’in hayat mücadelesini ve felsefesini anlatan dramaturjik oyun, seyirciden tam not aldı. İlk edebi tiyatro metni olma özelliği taşıyan oyun 1935’ten 2003’e geniş bir zaman ölçeğinde geçerek, yakın tarih okumasıyla da büyük beğeni kazandı.

“ALİ İZZET BEGOVİÇ’İN HAYATI VE BOSNA SAVAŞI TARİHİNİN KIRILMA NOKTASINI ANLATAN BİR OYUN”

\"Sahne çok büyük teknik olarak da çok verimli, seyircinin ilgisi de büyük\" diyerek oyundan önce düşüncelerini paylaşan oyuncu Çetin Kaya, “Ali İzzet Begoviç’in hayatı ve Bosna savaşı tarihinin kırılma noktasını anlatan bir oyun. Biyografiden daha çok kırılma noktalarına önem verdik. Aliya İzzet Begoviç’in devlet adamı olarak değil, bir insan olarak İslami ve siyasi düşüncelerini konu aldık. Kırılma noktalarında ceza evini ve ailesiyle mektuplaşmalarına önem verdik. Bilge Kral’ın bir taraftan ailesiyle olan durumunu o coğrafyada yaşanılan acıları ve sıkıntıları oyuna katmaya çalıştık. Bizim oyunumuza gelen seyircilerin biyografi veya belgeselden daha çok Bosna’da yaşanılan acıları sahnede canlandıran oyuncuların çabasını göreceklerdir” dedi.

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