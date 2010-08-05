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Yaşam

ALITALIA'DA MOTOR ARIZASI İSTANBUL (A.A)

05 Ağustos 2010 14:39

-ALITALIA'DA MOTOR ARIZASI İSTANBUL (A.A) - 05.08.2010 - İstanbul-Roma seferine hazırlanan Alitalia Havayolları uçağının kalkıştan önce motoru arızalandı. Alınan bilgiye göre, İtalyan Alitalia Havayolları'na ait AZ703 sefer sayılı Airbus A321 tipi yolcu uçağı, İstanbul-Roma seferini yapmak üzere 174 yolcusu ile saat 06.35 sıralarında kapı kapattı. Bu sırada, uçağın sol motoru arızalandı.  Arıza nedeniyle uçak bakıma, yolcular da indirilerek terminale alındı. Yolcuların, İtalya'dan gelecek başka bir uçakla Roma'ya gönderileceği bildirildi.

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