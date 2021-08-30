Alitaila uçuşları durduruyor; yerini ITA alacak

Uzun süredir mali zorluklarla boğuşan İtalya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Alitaila uçuşlarını durdurma kararı aldı. Şirket 15 Ekim’den sonraki uçuşlara bilet satmayı durdurdu.

Sözcü’nün haberine göre devlete ait Italia Transporto Aereo (ITA), İtalya’nın yeni bayrak taşıyıcı firması olacak. ITA; Milano ve Roma’dan New York’a ve Roma’dan Tokyo, Boston ve Miami’ye uçuşlar düzenlemeyi planladığını söyledi.

Bayrak taşıyıcı havayolu, bir ülkede yerel nitelikte tescilli olup uluslararası faaliyetlerde bulunan ve devlet tarafından verilen imtiyazları kullanma hakkına sahip şirketlere deniyor.

İflas etmişti

Alitalia uzun süredir mali sorunlarla boğuşuyordu. Şirket Mayıs 2017’de iflas ilan etti. Buna ek olarak, havayolu endüstrisine yıkıcı bir darbe vuran pamdeninin ardından şirket iyice zora düştü.

2020’de uzun süre uçuşların olmaması, corona virüsü yasakları gevşedikten sonra ise yolcu sayılarının eski seviyelere dönememesi, iflasın içerisinde olan şirkete tam anlamıyla son darbeyi vurdu.