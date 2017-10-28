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Alışverişten dönen yaşlı kadını eve polis götürdü

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, alışverişten dönerken sokakta yürümekte zorlanan 80 yaşındaki Nadiye Demir'i polisler ekip otosu ile evine kadar götürdü

28 Ekim 2017 18:14

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde, alışverişten dönerken sokakta yürümekte zorlanan 80 yaşındaki Nadiye Demir\'i polisler ekip otosu ile evine kadar götürdü. 
İlçede oturan Nadiye Demir, alışveriş yapmak için merkeze geldi. Alışverişini yaptıktan sonra Gönüloğlu Mahallesi Sivas Caddesi üzerinde evine dönmek için yürüyen yaşlı kadını oradan geçen polisler fark etti. Yürümekte zorlanan Demir\'in yanına giden ekipler, yaşlı kadını polis otomobiline aldı. Elindeki poşetleri da ekip otosunun bagajına koyduktan sonra evine kadar götürüp bıraktı. Polisin duyarlı davranışı çevrede bulunanların takdirini kazandı.

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