Alışverişte yılbaşı promosyonlarına dikkat!

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı Mustafa Dinç, bir gecelik yılbaşının hatırasını 36 ay boyunca taksit ödeyerek taşımak zorunda kalan kişilerin, taksit bitinceye kadarki süreçte 2 yılbaşı, 3 sevgililer günü, 3 anneler günü, 3 babalar günü, 6 dini bayram daha geçirmek zorunda kaldıklarını belirtti.



Dinç, önemli günlerin özel amaçlarının yanında, genelde bu tip günlerde insanların eş, dost ve yakınlarını hatırlama, onların gönüllerini alma, aralarındaki sevgi ve muhabbeti sağlamlaştırma günleri olduğunu ifade etti.



Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bankalar ve mağazaların bu insani duyguları istismar ederek bu günleri birer tüketim günü haline çevirmeye çalıştığını belirten Dinç, "Eskiden en güzel hediye bir gül ya da bir demet çiçek iken artık 36 ay taksitle satılan 'tek taş yüzük' neredeyse zorunlu hediye haline gelmiştir. Bir gecelik yılbaşının hatırasını 36 ay boyunca taksit ödeyerek taşımak zorunda kalan insanlarımız, taksit bitinceye kadarki süreçte 2 yılbaşı, 3 sevgililer günü, 3 anneler günü, 3 babalar günü, 6 dini bayram daha geçirmek zorunda kalmaktadır" dedi.



Dinç, hediyelerin kişilerin bütçesine orantılı olması ve hatıra amacını aşmaması gerektiğini vurgulayarak, hediyelerin değerinin büyüklüğü ile karşıdaki kişiyi ezmemesi gerektiğini ifade etti.



Bir şeyin ihtiyaç olması halinde alınması gerektiğini belirten Dinç, şunları kaydetti:



"Eğer bir şey ihtiyaç değilse bir kuruşa bile satılsa sizin için lüzumsuz ve pahalıdır. İçinde bulunduğumuz kriz ortamında, yaklaşan yılbaşını fırsat bilen mağazalar ve esnaf tüketiciye daha fazla mal satabilmek, bankalar da yıllık performanslarını tutturabilmek amacıyla takvimdeki son imkanı da sonunda kadar değerlendireceklerdir. Tüketiciler, düzenlenen çeşitli kampanyalara gözünü kapatarak hiçbirine itibar etmemelidir. Yılbaşı kredisine aldanarak, bankaların performansına katkıda bulunarak, kendi geleceğinizi ipotek altına almayın. Kredilerin ya da taksitlerin geri ödeme günleri sizin için kabusa dönüşmesin."



Dinç, bankaların reklamlarında açıklanan faiz oranlarına da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bankaların faiz dışında, dosya masrafı, komisyon ücreti, sigorta gibi ilaveler talep ettiğini ve bu tip yılbaşı, bayram kredilerinde oranların söylenenin neredeyse iki katı olarak tahakkuk ettirildiğini hatırlattı.

