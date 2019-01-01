Alışverişte 'ücretli poşet' dönemi

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulamaya koyulan market alışverişlerinde plastik poşetlerin 25 kuruşa satılmasına bugün başlandı. Aksaray\'da alışveriş yapıp, poşetleri ücret ödeyerek satın alanlar uygulamanın çevrenin korunması adına önemli bir adım ve doğru bir karar olduğunu belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın aldığı karar gereği alışverişlerde manav, şarküteri ve ekmek reyonları dışındaki plastik poşetler, bugün itibariyle 25 kuruşa satılacak. Aksaray\'da yılın ilk günü marketlerden alışveriş yapanlar poşetleri ücret karşılığında satın aldı.

Uygulamadan memnun olduğunu dile getiren Hikmet Çomak, \"Uygulama gayet iyi olmuş poşet israfı yok Türkiye’de. Fazlasıyla aldım bir daha geldiğimde kullanırım diye düşünüyorum” dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Dilara Arslangedikli ise \"Bugün haftalık alışveriş yapmaya geldim. Elimden geldiği kadar az poşete sığdırmaya çalıştım. Yaklaşık 500 liralık alışveriş yaptım ve 4 poşetle marketten çıkıyorum. Bir sonraki sefere file veya bez poşetle gelmeye çalışacağım. Bu uygulamadan çok memnunum, çevreye duyarlı bir uygulama\" diye konuştu.

Yine poşet için ücret ödeyen vatandaşlardan Mühibe Gümüşsoy, \"Doğa için ben süt paketlerini, poşetleri ayırıyorum. İnşallah bundan sonra herkes böyle yapar. Her yer temiz kalır\" dedi.

Market yöneticisi Murat Özsekmen ise şunları söyledi:

\"1 Ocak 2019 tarihi itibari ile poşetlerimiz bugün 25 kuruştan satışa sunuldu. İlk gün olduğu için müşterilerimizden olumlu tepkiler alıyoruz. Alışverişini yapan müşterilerimiz kasada kaç tane poşet ihtiyacı varsa ona göre miktar belirliyor. Biz de tanesini 25 kuruştan satışa sunuyoruz. İlerleyen zamanlarda bunun daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü yasa gereği çevre düzenlemesi gereği bu uygulama yapıldı. Bu uygulama çok başarılı olacak. Çevre kirliliğini önlemek adına muazzam bir çalışma.\"



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