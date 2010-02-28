Alışverişte temassız telefon dönemli

T24 - MasterCard, ''paypass'' (temassız) teknolojisini cep telefonuna entegre ettiği ve pilot uygulamasını yürüttüğü projeyi bu yıl içinde Türkiye'de yaygın hale getirmek istiyor.





Uygulamayla normalde kartın üzerinde bulunan statik bilgiler, dinamik olarak da telefon üzerinde değiştirilebilecek ve kartın farklı kullanımlarının sağlanması için müşteri sadakat programı çerçevesinde farklı özellikler de ürüne yüklenebilecek.



MasterCard Avrupa, İnovatif Platformlar ve Mobil Ödemelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı James Davlouros, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, kartlara yerleştirilen çiplere yüklenen programların sadece ödemeyle ilgili olmayabileceğini ve ödemenin yanı sıra, çipe müşteri sadakat programı dahilindeki ek bilgilerin, ulaşımla ilgili bilgilerin eklenebildiğini anlattı.



Temassız teknoloji sayesinde farklı sektörleri hedeflediklerini vurgulayan Davlouros, ''Bunların arasında ulaşım önemli yer tutuyor. Üniversite kampüslerinde, stadyumlarda kartların kullanılması, ön ödemeli kartların kullanılması ve bunların hepsinin yeni teknoloji olan temassız teknolojiyle yapılması MasterCard'ın hedeflerinden'' diye konuştu.



Davlouros, Türkiye'de ulaşımda 8 ilde temassız uygulamasının bulunduğunu, üniversitelerle ilgili projelerin yakında uygulamaya geçeceğini bildirdi.



Ulaşımda kullanılan temassız kartların dünyada pek çok yerde geçtiğine dikkati çeken Davlouros, buna ''New York metrosunda, İstanbul'da deniz ulaşımında motora binmek için kullanılan kartın kullanılması'' örneğini verdi.



Davlouros, Galatasaray'ın yeni stadyumunda temassız kartın geçerli olacağını kaydederek, ''Kart, hem bilet, hem kredi kartı, hem giriş kartı olacak. Kimlik kartı gibi de kullanılacak'' dedi.





Cep telefonu üzerinde temassız teknolojisi



James Davlouros, özellikle cep telefonları konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:



''Bütün bu özelliklerin mobil telefona geçmesinin pek çok farklı yönleri de var, güvenlik gibi. İşlemleri yaparken o an cep telefonununa gelen şifreden yapabileceksiniz.



Normalde kartın üzerindeki statik bilgiler, dinamik olarak da telefon üzerinde değiştirilebilecek. Farklı uygulamalar yükleyebileceksiniz. Bankalar, kart sahiplerinin, kartın daha farklı kullanımını sağlamak için sadakat programları yükleyebilecek.''



Bu şekilde kart sahiplerinin günlük hayatlarında yaptıkları davranış ve alışverişleri cep telefonlarına entegre ettiklerini açıklayan Davlouros, ''Cep telefonunda bu bilgi olduğunda sabah evden çıktığınızda yol-trafik bilgisinden, bindiğiniz otobüsün ödemesine, gün içinde yaptığınız alışverişlere ya da akşam televizyonda izlemek istediğiniz programın seçimine kadar pek çok şeyi bu platformdan yapabileceksiniz' şeklinde konuştu.



İnternette bankacılık uygulamalarında tek kullanımlık şifre zorunluluğu getirildiğini hatırlatan Davlouros, ''mobilecap'' uygulamasıyla, bunu cep telefonu üzerine taşımayı düşündüklerini kaydetti.



Davlouros, buna ilişkin çalışmalara başladıklarının altını çizerek, ''Şifre dinamik olarak cep telefonu tarafından kartla beraber üretilecek ve kart sahiplerinin bu şifreyi girmesi istenecek. Dolayısıyla aynı internet bankacılığına girerken yaptığımız gibi normal şifrenin yanına bir de dinamik şifre getirilmesi zorunluluğu geldikten sonra, aynı uygulamayı cep telefonuna taşıyoruz'' şeklinde konuştu.





